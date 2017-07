Burkina Faso: Réduction de la consommation énergétique

Le représentant agréé des produits LG, TCSons Trading a organisé, le vendredi 7 juillet 2017 à Ouagadougou, un séminaire en vue d'expliquer à ses clients, les avantages de l'utilisation des nouveaux climatiseurs centraux et résidentiels de marque LG.

Les innovations LG visent à vous rendre la vie plus facile. Foi du directeur général de TCSONS Trading, Kapil Kirtani, qui a informé ses clients, de la mise à leur disposition, de nouveaux produits de marque LG.

C'était au cours d'une rencontre organisée le vendredi 7 juillet 2017. Composés de climatiseurs centraux et individuels, ces nouveaux produits LG sont, aux dires du chargé de la division, air conditionné et solution énergétique, Vijay Baskshi, adaptés aux conditions climatiques du Burkina Faso.

« Les climatiseurs que nous proposons ont déjà été testés pendant six mois dans des conditions sévères (beaucoup de sable et face à la mer), c'est aussi un produit testé anticorrosion et avec un seul module on peut avoir 26CV et au-delà en combinant », a-t-il expliqué.

A l'entendre, ces produits, tout en étant performants, permettent non seulement de réduire la consommation en énergie mais aussi de gagner en espace. « Le compresseur inverseur utilisé par LG permet d'amoindrir le coût de la consommation et d'avoir une haute performance du système.

Ces climatiseurs permettent également de réduire les charges au niveau du bâtiment », affirme-t-il. Et d'ajouter que la marque LG est mondialement reconnue notamment dans le domaine du froid pour les grands espaces tels les buildings, les mosquées, les églises... mais aussi pour les résidences.

« Jusqu'en 2017, ce sont les multi V5 qui étaient les plus utilisés mais le produit que nous venons de lancer est un DRV », a indiqué M. Baskshi. Détectant à la fois la température et l'humidité avec des structures et matériels nouvellement conçus, ces climatiseurs LG font déjà unanimité auprès des clients.

Un produit moins traficable

Pour le Président-directeur général (PDG) de CGPS/SA, Mouni Naré, client depuis une dizaine d'années, LG fait partie des produits de qualité, surtout en matière de froid.

Selon lui, la marque est moins traficable. « Vous avez beaucoup de produits trafiqués sur le marché mais LG a su garantir ses produits, ce qui les rendent plus fiables auprès de certains concessionnaires », a-t-il souligné.

Il a apprécié la rencontre qui est à son avis une occasion pour mieux connaître le produit avant toute recommandation aux consommateurs.

« Nous consommons les produits LG depuis plusieurs années et nous apprécions leur qualité car si tu peux utiliser un appareil pendant dix ans, c'est que la qualité y ait », s'est exprimé Yacouba Zabda, un autre client.

Pour lui, ce séminaire leur a permis de comprendre le fonctionnement et les innovations que la marque apporte chaque jour.

Il a rappelé qu'au-delà de la qualité, ce qui est important, c'est le coût. « Bien vrai que nous voulons la qualité mais si le rapport qualité-coût n'est pas équitable, cela va sans dire que bon nombre de consommateurs ne pourront pas s'en procurer », a avoué M. Zabda.

Soutenant que beaucoup de personnes achètent les "au revoir France", sans s'en rendre compte que ces appareils consomment plus d'énergie. Il a enfin rassuré qu'en payant un produit LG, vous économisez en terme d'énergie et en argent.