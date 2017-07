«Vous pouvez tuer impunément à Maurice et littéralement vous en sortir si vous avez un bon avocat.» Le meurtre de l'Écossaise Janice Farman lui a délié la langue. Et c'est avec amertume que le Mauricien Ray Ramjan, établi dans ce pays depuis des années, a partagé avec le journal écossais The Herald l'expérience traumatisante qu'il a vécue alors qu'il était en vacances, à Maurice.

Dans un article publié le dimanche 16 juillet, Ray Ramjan, 69 ans, raconte que sa mésaventure remonte à six ans de cela. Il affirme que son épouse Jennifer et lui ont été victimes de vol à Port-Louis. Ils ont été attaqués par deux hommes armés de machettes qui circulaient à moto. Ces derniers l'ont blessé au bras et à la poitrine tandis que sa femme a été jetée à terre. Ce soir-là, se souvient le sexagénaire, ils auraient pu perdre la vie...

Sauf que lorsque le couple ira rapporter le cas à la police de la localité, il tombe des nues devant la réticence des officiers. Ray Ramjan soutient que les policiers auraient refusé, dans un premier temps, d'enregistrer sa déposition, en disant qu'il n'y avait aucun témoin. Mais Ray Ramjan a insisté.

Plus tard, des éléments de la Criminal Investigation Division sont venus chez eux, à Port-Louis. Il n'y aurait toutefois pas eu de suite à l'enquête. «On attend toujours justice», lâche ce consultant informatique à la retraite.

Selon Ray Ramjan, les citoyens mauriciens vivent dans la peur. Il avance que la majorité des crimes ne serait pas enregistrée par la police afin de protéger la réputation du pays comme un paradis pour les vacanciers. «Maurice est une si jolie île et les gens sont vraiment gentils, mais le gouvernement est en train de la détruire... »