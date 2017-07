Ile Maurice: Air Mauritius - Envolons-nous pour Amsterdam

Selon un préposé de MK, la direction a non seulement l'intention de profiter de cette desserte, mais également de profiter des autres réseaux aériens de KLM. Celle-ci opère plus de 23 destinations aériennes à travers le monde.

Par ailleurs, les vols d'été seront opérés par MK, soit deux fois par semaine (lundi et vendredi) à partir du 26 mars 2018. Les négociations ont presque abouti pour qu'il y ait un troisième vol les mercredis en août et octobre de la même année. Cette desserte sera assurée par l'Airbus A 340, qui dispose de 28 Class seats et 264 Economic Class seats.

Les vols en provenance d'Amsterdam seront opérés par le Boeing 789-90, qui est pourvu de 30 World Business Class seats, 45 Economic Comfort seats et 219 sièges en classe économie. Ainsi, à partir du 30 octobre, les départs d'Amsterdam se feront les lundis, jeudis et samedis, à 17 h 20, pour arriver à Maurice à 7 h 35. À Maurice, le vol Amsterdam, qui sera assuré par un Airbus A 340-300, est programmé à 9 h 45 pour arriver à l'aéroport de Schiphol à 18 h 35.

