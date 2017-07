Ile Maurice: Rodrigues - Remise de subvention à quatre bénéficiaires pour la gestion intégrée des zones côtières

En effet, environ 70% des coraux dans le nord sont morts. A ce jour, plusieurs projets ont été réalisés grâce au partenariat du gouvernement et de la communauté avec le soutien des bailleurs de fonds dont la COI et le Programme des Nations Unies pour Développement sous le Global Environment Fund.

On adopte une approche intégrée puisque le problème de la mer vient de la terre. Si on veut protéger la zone côtière de Rodrigues, il faut que les gens soient formés', a déclaré le Commissaire de l'Environnement, M. Richard Payendee.

Il faut franchir une nouvelle étape et aller plus loin dans vos objectifs', a souligné le Chef Commissaire.

Il s'agit de la Mauritian Wildlife Foundation, le Lions Club de Rodrigues, l'Association des Pêcheurs de Mourouk, et Eco Ballade Ltée. La COI prévoit le financement de six autres projets prochainement.

