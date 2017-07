Mali: Un plan de 2000 milliards de francs CFA pour le développement du Nord

Pour le moment, si on construit une école là où il n'y a pas d'eau, elle ne sert à rien ; si on construit un centre de santé là où il n'y a pas d'eau, il n'y aura personne pour le fréquenter.

Plus de 2 000 milliards de francs CFA sont requis pour ce vaste plan de développement, à peine plus de 10% sont déjà financés. Le reste, il va falloir le trouver. Une raison de plus pour prioriser les chantiers, estime Abda Ag Kazina, premier vice-président des autorités intérimaires de Kidal : «

Une manière de rattraper le retard de développement de ces régions, pour Boubou Cissé, ministre de l'Economie et des finances : « Un rattrapage de développement de façon générale (développement économique, développement social), mais un rattrapage qui va nous permettre d'aller vers une émergence sociale et économique sur l'ensemble du territoire malien. »

Au Mali, le gouvernement met sur pied une stratégie de développement pour le nord du pays. Ce plan, qui va s'établir sur 10 à 15 ans pour un montant de plus de 2000 milliards de francs CFA (plus de 3 milliards d'euros), reste en majeure partie à financer.

