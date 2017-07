Ile Maurice: Déclarations de Siddick Islam à la commission drogue - Bhadain et Gulbul réagissent

Le trafiquant Siddick Islam a incriminé les avocats Roshi Bhadain et Raouf Gulbul, ce lundi 17 juillet 2017.

C'était lors de son audition devant la commission d'enquête sur la drogue présidée par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. Sollicités, en réaction aux déclarations du caïd, Roshi Bhadain parle de «nonsense» alors que Raouf Gulbul estime avoir défendu le trafiquant du mieux qu'il le pouvait.

Les déclarations de Siddick Islam ont plongé Roshi Bhadain dans une colère noire. Pour l'ancien ministre, tout ce qu'a dit Siddick Aslam est du «complete nonsense».

Bhadain dit qu'il n'a jamais défendu qui que ce soit accusé sous la Drug Trafficking Act

L'ancien ministre des Services financiers affirme qu'il n'a jamais défendu qui que ce soit accusé sous la Drug Trafficking Act. «C'est de la foutaise, c'est extraordinaire. Complete nonsense», a-t-il déclaré. Le trafiquant a allégué que «Roshi Bhadain a pris Rs 300 000, apré linn al enn sel alé».

Et au sujet de Raouf Gulbul, celui connu sous le sobriquet de Ti Ner avance qu'il est parmi les avocats qui ont été malhonnêtes envers lui. «Zot pran kass zot pa pran mo case», a-t-il soutenu.

Interrogé, Raouf Gulbul a avancé qu'il avait défendu le trafiquant du mieux qu'il le pouvait. «Je l'avais défendu dans un procès en cour d'assises et je l'ai fait to the best of my ability», insiste-t-il.