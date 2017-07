Mauritanie: Le Président de la République pose la première pierre de l'aménagement de 3500 ha au niveau du lac R'Kiz

Dans ce même cadre, des travaux de curage et d'approfondissement de l'affluent seront exécutés, toujours par le biais d'un financement du Fonds saoudien de développement, en vue de l'irrigation de 10.000 hectares de plus dans la zone de R'Kiz.

En plus de l'aménagement de 3500 hectares dans le bassin est du lac R'Kiz, le projet va procéder à l'aménagement de 2200 hectares et à la réhabilitation de 1000 autres ha au niveau du bassin ouest.

Le projet d'un coût global de 10 milliards quatre cent millions d'ouguiyas remboursable sur 25 ans avec un délai de grâce de 5 ans permettra aux populations rurales de tirer plus de profits des ressources nationales, de lutter contre la pauvreté dans les milieux les plus vulnérables et de créer des opportunités d'emplois en vue de contribuer à la résorption du chômage.

