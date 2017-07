Mauritanie: Le Président de la République inaugure à partir de R'kiz quatre centres de santé

Des centres de santé de type A ont été inaugurés lundi à R'kiz par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Il s'agit des centres de santé de R'kiz et de Keur Macène dans le Trarza, de Nouamghar à Dakhlet-Nouadhibou et de Timbedra, au Hadh Echarghi.

Le coût du projet, exécuté par le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, est de plus de 500.000 millions d'ouguiyas.

Sur le site inaugural, le Président de la République a suivi des explications sur les capacités d'absorption des centres, surleurs équipements et sur leur contribution à la résolution des problèmes de santé dans les localités citées, longtemps, exposées à des maladies chroniques, sans que l'Etat ne prenne des mesures pour y remédier.

Au niveau du centre de R'Kiz, le Président de la République a visité les différents services de cette formation sanitaire considérée comme modèle dans la moughataa, compte-tenu de ses multiples spécialités.

Réalisé sur les fonds propres de l'Etat, le centre de R'kiz a nécessité un financement de l'ordre de 129 millions d'Ouguiyas, tandis que sa capacité d'accueil est de 120 lits.

Il comporte une salle d'hospitalisation, un service de radiologie, un laboratoire, un bloc opératoire, un service de maternité et d'autres de stomatologie, de gastrologie et des urgences ainsi qu'une salle de consultations et un dépôt pharmaceutiques.

S'exprimant pour la circonstance, la ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mme Amal Mint Maouloud, a souligné que son département s'est engagé dans le développement des infrastructures de grandes envergures comme le projet de construction de la grande mosquée, un complexe commercial de 1100 boutiques conformes aux normes internationales, un bloc administratif à Nouakchott et des locaux administratifs et résidences des hakems dans toutes les moughataa du pays.

Au plan sanitaire, le ministre a rappelé que son secteur a construit l'hôpital de Boghé et le centre hospitalier(CH) de Néma et travaille actuellement sur les documents techniques de l'hôpital de Sélibabi.

Elle a ajouté que la première pierre a été posée au niveau des centres de santé de Barkéol, de Male, d'Aghchorguit, d'Achram, de Rachid, d'El Ghaoudia, d'El Moudjéria, d'Oudeye Emejbour et de Choum ainsi que l'extension du CH de Tidjikdja et du centre de Bir Moughrein.

"Mon département est fier d'exécuter, sur orientations du Président de la République et en application du programme du gouvernement du Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, des réalisations phares dans le domaine des infrastructures, sur toute l'étendue du territoire national", a-t-elle, conclu.

Pour sa part, le maire de R'kiz, M. Mohamed Ould Abdallahi Essalem Ould Ahmedoua, il a souhaité la bienvenue au Président de la République et souligné que sa visite illustre de l'intérêt qu'il accorde à cette moughataa, l'une des trois plus populeuses au niveau national.

Il a ajouté que les efforts louables du Président de la République ont abouti à des réformes agricoles sans précédent et des infrastructures touchant tous les domaines de la vie : écoles, routes, électricité et hôpitaux, etc.

Au plan social, le maire a souligné le rapprochement de l'administration des citoyens, l'intérêt accordé à la femme, aux jeunes et aux franges démunies et à la lutte contre l'esclavage et le chômage.

Ont assisté à la cérémonie le ministre de la santé, le directeur de cabinet du Président de la République, le wali du Trarza, des conseillers et chargés de mission à la présidence de la République et des responsables des ministères de la santé et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire.