Mauritanie: Le président de la République insiste sur la nécessité d'accroître la production agricole

Il également souligné que le rôle du secteur de l'agriculture dans le développement économique du pays est indéniable, qu'il faut qu'il y ait plus de responsabilité et de conséquence dans l'action des uns et des autres.

Le Président de la République a indiqué, au cours de cette réunion, que la plupart des ouvriers agricoles travaillant actuellement dans le secteur de l'agriculture sont des étrangers, ce qui influe nécessairement sur la rentabilités du secteur, appelant les acteurs agricoles à tirer profit des compétences sorties de l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Rosso et la participation à la campagne d'emploi des diplômés mauritaniens et l'absorption du chômage.

Dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2017-2018, le président de la République qui s'est réuni aux cultivateurs et acteurs agricoles, lundi après-midi à R'Kir, a insisté sur la nécessité d'accroître la production agricole et d'engager, pour ce faire, les compétences nationales.

