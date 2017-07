Burkina Faso: Conseil conjoint de gouvernement du TAC - Ultimes assaisonnements en attendant les grands convives

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

Actualité oblige et comme il est de coutume pour un visiteur de parler de là d'où il vient, le Premier ministre ivoirien a évoqué les projets de réformes dans son pays, notamment celles concernant les forces de défense et de sécurité.

Dans la spacieuse salle de conférences de Ouaga 2000, les organisateurs ont opté pour la forme ovale dans la disposition des sièges destinés à recevoir les participants au Conseil conjoint de gouvernement du 6e Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

La veille, le menu du 6e Traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire (TAC) avait été passé en revue par les experts des deux parties afin qu'il soit le plus digeste possible pour les deux chefs d'Etat, chargés de le ratifier en principe aujourd'hui.

