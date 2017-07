L'association des Anciens enfants de troupe du Congo (AET) a commémoré le 15 juillet, à Brazzaville, la Journée nationale des AET sur le thème : « Dans l'unité et la cohésion, poursuivons la consolidation des valeurs et de l'esprit AET ».

Dans le cadre de cette journée, le vice-président du bureau exécutif national, l'AET Remy Ayayos Ikounga a, au nom du président de l'association, procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs en mémoire des AET décédés.

Après une marche de cohésion d'une centaine de mètres, les participants de cette cérémonie se sont retrouvés à l'Ecole militaire préparatoire Général-Leclerc. Celle-ci a concerné la réception par l'ensemble des AET de la nouvelle promotion baptisée du nom de l'enfant de Troupe Lin Landry Emile Ondaye, matricule 1408, de la promotion « José Marti », décédé en décembre 1978, en classe de seconde.

La journée a été marquée par plusieurs temps forts. D'abord la lecture de la biographie de l'enfant de troupe Lin Landry Emile Ondaye, la présentation du drapeau de l'association des AET à la nouvelle promotion ; la remise par les anciens des insignes AET aux nouveaux et la remise des dons aux trois meilleurs des différentes séries par Jean Baptiste Ondaye et Jean Dominique Okemba, respectivement secrétaire général à présidence de la République et secrétaire général du Conseil national de sécurité. Ensuite les différentes interventions, notamment celle du chef de famille Ondaye et celle du président de l'association, lue par le 1er vice-président, l'AET Remy Ayayos Ikounga qui, après avoir remercié le représentant de la famille Ondaye et les autorités militaires congolaises pour avoir honoré la mémoire de leur fils disparu à fleur d'âge depuis bientôt 40 ans, a exhorté les jeunes à la discipline et au travail bien fait. « Quant à vous, Promotion Ondaye Lin Landry Emile, l'évocation de la biographie de l'AET Ondaye couplée aux dispositions des textes recteurs de l'association des Anciens enfants de troupe du Congo devrait vous guider le long de votre parcours d'AET et d'hommes tout simplement », a-t-il indiqué.

Notons que cette cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive autour d'un vin d'honneur partagé en toute convivialité.