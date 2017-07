Congo-Brazzaville: 53e Coupe du Congo - Maniema Union bat Lupopo en finale à Kindu

L'AS Maniema Union a remporté, le 15 juillet, au stade Joseph-Kabila-Kabange de Kindu dans la province du Maniema la 53e édition de la Coupe du Congo de football.

Dans son stade de Kindu, le club local a battu en finale le FC Saint-Éloi Lupopo aux tirs au but (4-1). À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Évoluant à domicile, Maniema Union ouvrait la marque à la 17e minute sur penalty violemment contesté par les supporteurs de Lupopo, mais transformé par Likwela. L'arbitre Lopembe Tangi de la Ligue de la province orientale a même été obligé d'arrêter la partie pendant 25 minutes, et la police est intervenue pour rétablir l'ordre.

Les Cheminots de Lubumbashi sont revenus au score à la 74e minute avec l'égalisation d'Ekole. C'est la loterie des tirs au but qui a permis à Maniema Union de remporter son deuxième trophée dans cette compétition nationale de football après le succès de 2007, soit dix ans plus tôt. Entraîné par Buchiri Birindwa, le club tuteuré par le général Amisi Kumba Tango Four succède ainsi au FC Renaissance du Congo, vainqueur en 2016, et disputera la Coupe de la Confédération de la CAF en 2018.

Les sanctions...

Quant au FC Lupopo, le club a été sévèrement sanctionné par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) à la suite des troubles perpétrés par ses supporters pendant et après le match. Lupopo interdit de participer à la Coupe du Congo pendant cinq ans. Le comité d'organisation de la 53e Coupe du Congo de football reproche au team bleu et or de Lubumbashi des pratiques occultes, des jets de projectiles, la destruction méchante des grilles du stade, des slogans obscènes envers les officiels. Le secrétaire sportif du FC Lupopo, Donat Mulongoy, a écopé d'une sanction de 24 mois, assortie d'une amende de 100 dollars américains. Le médecin des Cheminots, Mbey Mukaz, est quant à lui suspendu pour trois mois, avec paiement d'une amende de 100 dollars américains.

Le comité d'organisation de la Coupe du Congo, édition 2017, a également infligé une amende cumulée de 1 530 dollars américains au FC Lupopo. «Nous avons décidé de condamner le FC Lupopo à la réparation des préjudices matériels causés au stade, après évaluation et transmission du devis estimatif à la Fécofa par le gestionnaire du stade Joseph Kabila», a indiqué le communiqué publié à cet effet. FC Lupopo devra réparer les préjudices causés avant le démarrage de la prochaine saison sportive. De l'autre côté, Pour sa part, le directeur technique de Maniena Union, Popaul Sham, est suspendu pour trois mois, assortie d'une amende de 100 USD pour violation répétée de la zone neutre et de la surface technique du FC Lupopo. Le vainqueur de la Coupe du Congo devra, par ailleurs, payer une amende cumulée de 900 USD.