Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - FC Kondzo tenu en échec par le FC Nathaly's

La 28e journée débute le 29 juillet. La JSP affrontera les Jeunes Fauves et en seconde explication SMO croisera l'AS Otoho. Le 31 juillet, Etoile du Congo recevra le FC Nathaly's puis en seconde heure, Diables noirs en découdra avec ASK. A Pointe-Noire, La Mancha accueillera Tongo FC. Le 1er août, le FC Kondzo recevra AC Léopards de Dolisie avant Patronage Sainte-Anne-Cara. A Pointe-Noire, Nico-Nicoyé jouera contre l'Interclub puis l'AS Cheminots sera aux prises à la JST.

La 27e journée prendra le relais le 23 juillet. L'Interclub accueille La Mancha puis l'Etoile du Congo sera aux prises à l'AS Cheminots. Le 25 juillet toujours à Brazzaville, le FC Kondzo affrontera Patronage Sainte-Anne puis en seconde rencontre la JST recevra ASK. Le 26 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat, SMO affronte Cara. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, le FC Nathaly's accueillera la JSP et Nico-Nicoyé affrontera Tongo FC. Au stade Denis-Sassou-N'Guesso à Dolisie,les Jeunes Fauves recevront les Diables noirs avant la rencontre AC Léopards-AS Otoho.

Cette 26e journée va se poursuivre le 19 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat et Marien-Ngouabi. A Brazzaville, la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) accueillera l'AS Kimbonguela (ASK) et à Owando, l'AS Otoho recevra l'Etoile du Congo. Le jeudi 20 juillet au stade Alphonse-Massamba-Débat, Interclub affrontera l'AS Cheminots puis en seconde rencontre les Diables noirs en découdront avec La Mancha. Samedi 22 juillet à Brazzaville, la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) jouera contre Patronage Sainte-Anne puis Tongo FC sera aux prises à Saint-Michel de Ouenzé (SMO). Au complexe sportif de Pointe-Noire, Nico-Nicoyé recevra le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) puis au stade Denis-Sassou-N'Guesso à Dolisie, les Jeunes Fauves affrontent l'Athlétic club Léopards.

