Congo-Brazzaville: Mandela Day - Plusieurs activités de lutte contre l'insalubrité annoncées au pays

En prélude à la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela, l'ONG LONA a organisé le 15 juillet à Mayanga une action visant à rendre salubre un marché abandonné. Un motif de satisfaction pour la responsable de cette ONG, Vanessa Metou, qui salue l'engagement des Yali au Congo à travers cette célébration. « Nous estimons qu'un leader est avant tout un serviteur et grâce à nos différentes actions nous avons non seulement suscité des bénévoles mais avons également posé des actes de portée significative pour nos communautés respectives », a-t-elle conclu.

À Brazzaville, Yali Congo organise une opération d'assainissement au poste de sécurité avancé de Massengo, dans le 9e arrondissement Djiri et le Clean Market : activité de nettoyage et de désinsectisation du marché de Mayanga, dans le 8e arrondissement Madibou. De même, une cérémonie de remise de vivres sera organisée.

