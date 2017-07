Congo-Kinshasa: VIH-SIDA - Les jeunes de Kinshasa-Kingabwa sensibilisés au fleau

L'ONG Centre médical Amour du prochain a organisé le week-end dernier au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, une journée portes ouvertes à l'intention des jeunes.

Il a été question de créer un dialogue, instaurer un échange d'informations avec les humanitaires autour de l'amélioration du cadre de vie. Les jeunes membres du Réseau des associations des personnes vivants avec le VIH-sida ont profité de cette journée pour lancer un appel aux jeunes du quartier Kingabwa à se mobiliser pour vaincre cette maladie d'ici 2030 en RDC par la sensibilisation, le dépistage volontaire et le traitement. Selon cette structure, la population de cette partie de la commune de Limete est confrontée aux problèmes d'accès aux services sociaux de base et de santé de qualité. L'enclavement et la pauvreté de la population qui habite le bord du fleuve Congo sont la cause de grossesses indésirables et la propagation du VIH-sida parmi les jeunes, a-t-on indiqué.

Le président du Centre médical Amour du prochain, Michel Lungidi, a expliqué que cette rencontre a permis un partage d'informations pour une recherche de solutions aux problèmes d'existence et de santé auxquels sont confrontés les habitants. Il fallait mettre face à face les humanitaires et la population de Kingabwa pour un échange devant aboutir à la transformation de la société, a-t-il souligné, avant de présenter les multiples difficultés dans son centre médical qui fonctionne avec l'objectif de satisfaire les besoins de santé des habitants de Kingabwa.

Les délégués du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida (PNMLS), de la Fondation Blaser, du Centre national de transfusion sanguine et autres ont promis d'apporter leurs appuis aux initiatives de cette structure. D'après l'OMS, on compte cinq millions de jeunes vivant avec le VIH dans le monde. Chez les jeunes, le risque de contracter l'infection à VIH est étroitement lié à l'âge des premières relations sexuelles. L'abstinence et le report des premières relations sexuelles figurent parmi les principaux objectifs des efforts de prévention du VIH chez les jeunes. Pour les jeunes qui sont sexuellement actifs, il est indispensable de réduire le nombre de partenaires sexuels et d'accroître l'accès à des services complets de prévention, ainsi que l'utilisation de ces services, notamment l'éducation à la prévention du VIH-sida et la fourniture de préservatifs. Le VIH-sida constitue un point d'entrée important pour les travaux de l'OMS auprès des jeunes.