Afrique: Collectivités locales - Le Royaume du Maroc accueille les premiers étudiants de l'Alga

L'Académie africaine des collectivités locales (Alga) de l'Organisation Panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique et l'American University in Cairo/School of Global Affairs and Public Policy d'Égypte au Maroc a organisé du 11 au 18 juillet, le premier voyage d'études au Royaume du Maroc des étudiants de cette Université, a indiqué un communiqué de Presse de l'Alga.

Ce premier voyage a eu lieu sur le thème « Les principaux acteurs et institutions impliqués dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives : l'expérience du Royaume du Maroc». Un choix qui rentre dans le cadre de l'appui des gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) à la mise en œuvre des Objectifs du développement durable (ODD), particulièrement l'ODD 16, qui visent à «Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes».

Le voyage d'études organisé avec l'appui des autorités du gouvernement du Royaume du Maroc et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), et en partenariat avec l'École nationale supérieure de l'administration (ENSA) et l'Université d'Al Akhawayn (AUI).

Il permettra aux étudiants de connaître et d'échanger avec les institutions contribuant à la promotion et à l'ancrage de la bonne gouvernance au Maroc ; Découvrir la place et le rôle de la décentralisation et de la gouvernance locale au Maroc, à travers la visite aux différentes catégories de collectivités territoriales (région, préfecture, province, commune) ; Apprendre des institutions chargées de promouvoir et de moderniser l'administration publique et la Fonction publique au Maroc ; Discuter des opportunités de partenariat et de collaboration entre instituts de formation et le renforcement des capacités. La délégation de l'American University in Cairo/School of Global Affairs and Public Policy (AUC/GAPP) d'Égypte (AUC/GAPP) est composée de 25 personnes qui prendront part aux différentes activités programmées par Alga sur une durée de huit jours entre les villes de Rabat, Ifrane et Marrakech.