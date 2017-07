Congo-Brazzaville: Télécommunications - Azur Télécom promet la 3G+ au Congo en fin d'année

La société de télécoms a annoncé le lancement de la 3G+ en Centrafrique depuis le 5 juillet et promet d'effectuer le même bond qualitatif dans ses autres marchés du Congo et du Gabon, d'ici à la fin de l'année.

La Centrafrique est le premier marché africain où Azur Télécom offre la 3G+ à ses abonnés. Ce projet de développement, qui vise à arrimer la société aux technologies de téléphonie mobile de troisième génération, va atteindre le Congo et le Gabon en fin d'année, a annoncé le président-directeur général du groupe Azur Télécom, le Congolais Jean Bruno Obambi.

Pour lui, Azur Centrafrique vient de « réussir l'union entre le mobile et l'Internet ». Il s'agit, souligne-t-il, d'une « quête permanente d'innovations, mais aussi c'est dans le but de mettre à la disposition de nos clients les dernières technologies et services de télécommunications en vogue à travers le monde que ce pas a été franchi en RCA ».

Le nouveau réseau 3G d'Azur Télécom en Centrafrique a été déployé en collaboration avec Huawei, grâce à un crédit fournisseur de l'équipementier télécoms chinois, complété par un financement local libéré par la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce (BSIC) Centrafrique.

Pour ce faire, on affirme un investissement de près de 5 millions de dollars qu'Azur Télécom a effectué en Centrafrique où l'opérateur revendique la licence 3G depuis 2009.

Azur Centrafrique peut maintenant rivaliser sur les segments de la voix et de la data haut débit, avec ses concurrents Orange et Télécel.

Au Congo, où le groupe exploite sur le label Equateur Télécom Congo le lancement de la 3G+ devrait permettre à Azur d'augmenter, grâce à Internet mobile, sa part de marché qui se situe à 8,0% seulement très loin de MTN et Airtel, qui présentent respectivement des parts de marché de 48,6% et 40,8%, selon le rapport de l'ARPCE au premier trimestre 2017.

Avec environ 381 000 abonnés, Azur Congo pourrait faire de la 3G+ un véritable tremplin pour redynamiser son réseau au moment où ses concurrents louchent déjà la 4G, à l'instar de MTN.

La « 3G », comme son nom l'indique, correspond à la troisième génération des technologies de téléphonie mobile numérique. Il s'agit en réalité d'un diminutif employé pour désigner le nom de ce protocole international de communication, baptisé UMTS ou Universal Mobile Télécommunications System.

La 3G a pour but de faciliter les usages interactifs sur les terminaux numériques mobiles comme les smartphones ou, plus récemment, sur les tablettes, en permettant la transmission simultanée de la voix (comme un téléphone classique) et de paquets de données ou « data », à un débit amélioré par rapport aux générations précédentes.