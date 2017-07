Burkina Faso: Village de Boulsin - La LONAB offre un CEG

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

Il a invité la LONAB à poursuivre cette initiative pour résorber les problèmes au niveau de l'éducation et dans les autres domaines. Même son de cloche chez le chef coutumier qui, au nom de sa population, a traduit sa joie et sa reconnaissance à la LONAB pour son geste combien salvateur.

Deuxième du genre après celle de Bassinko, cette inauguration entre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'institution et s'est faite devant les autorités régionales dont, Sibiri de Issa Ouédraogo, secrétaire général de la région du Centre-Ouest représentant le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

