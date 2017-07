Burkina Faso: Gestion intégrée des espaces frontaliers

Le secrétaire général de la région de l'Est, Mahamad Michara, a ouvert les travaux de l'atelier technique de planification des activités de la région de l'Est, du projet gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso, qui se sont tenus les 12 et 13 juillet 2017 à Fada-N'Gourma.

Le Programme gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso (PROGEF) déroule son programme pour la mise en œuvre de ses activités.

Il a organisé à cet effet, un atelier technique de planification les 12 et 13 juillet 2017 dans la cité de Yendabli. Cette rencontre de deux jours intéresse les chefs de circonscriptions administratives, les élus locaux, l'administration régionale et les organisations de la société civile.

L'atelier technique de planification initié par les responsables du PROGEF, permettra de partager avec les acteurs de la région de l'Est, une compréhension commune du PROGEF, de décliner le plan opérationnel pour la première année de mise en œuvre, assortie des activités et du calendrier d'exécution.

En outre, la rencontre de Fada-N'Gourma servira de tribune aux participants pour convenir sur les priorités dans la réalisation des infrastructures selon les besoins ainsi que la définition de cadre de mise en œuvre au niveau régional et local.

Pour le conseiller technique principal du PROGEF, Stephan Woss, le gouvernement allemand travaille essentiellement dans le domaine de la gouvernance pour la lutte contre la pauvreté et pour l'épanouissement des couches les plus défavorisées à savoir les femmes, les jeunes et les enfants.

M. Woss a aussi relevé que la GIZ, l'instrument de développement de la coopération allemande, considère les questions de gouvernance participative dans la sécurisation et la bonne gestion des frontières comme un élément-clef du développement durable du « pays des Hommes intègres ».

« Depuis quelques années, la GIZ apporte son savoir-faire technique et son expérience à la stabilité, à la sécurité, à la paix et à la gestion partagées des ressources naturelles dans les espaces frontaliers de plusieurs pays ouest- africains, y compris le Burkina Faso », a ajouté M. Woss.

Pour lui, le PROGEF dont le lancement officiel des activités est intervenu le 29 juin 2017, vise essentiellement 6 objectifs. Il s'agit a-t-il poursuivi, de maîtriser les limites territoriales du Burkina Faso, sécuriser les frontières et les zones frontalières.

L'amélioration de la présence et l'image de l'Etat dans les zones frontalières, l'accompagnement et le renforcement de la coopération transfrontalière et la réalisation d'infrastructures socioéconomiques et culturelles et le renforcement des capacités des acteurs frontaliers constitue aussi des objectifs poursuivis par le PROGEF.

Le secrétaire de la région, Mahamad Michara, a soutenu pour sa part qu'au cours de cette rencontre, des orientations stratégiques seront formulées en vue de préciser le schéma d'intervention au niveau régional.