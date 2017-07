Afrique: Handball Championnat du monde juniors garçons Alger 2017

Les Etalons juniors jouent leur premier match du Championnat du monde face aux juniors tunisiens, ce mardi 18 juillet 2017 dans la salle omnisports Harcha d'Alger dans le groupe C. Une entrée sans doute difficile pour les poulains du sélectionneur national Bâ-Banien Sirima qui avaient été sévèrement battus par ces mêmes adversaires en Championnat d'Afrique, l'année dernière à Bamako.

Le premier match des Etalons juniors contre leurs homologues de la Tunisie ne s'annonce pas facile pour les représentants burkinabè à cette 21e édition du championnat du monde. Le sélectionneur national Bâ-Banien Sirima le reconnaît.

" Déjà, je dis que c'est un sentiment de joie de nous retrouver ici et de rencontrer une équipe comme la Tunisie. C'est vrai que c'est une équipe très forte qui est d'ailleurs une nation classée meilleure d'Afrique.

Pour nous, c'est un honneur, une joie de la rencontrer parce que c'est avec un tel adversaire que nous allons grandir, c'est face aux Tunisiens que nous allons apprendre", a fait savoir Sirima.

Mais les Etalons juniors n'iront tout de même pas en victimes résignées dans cette compétition. Ils vont se battre, ils vont tenter de donner le meilleur d'eux-mêmes en commençant par la Tunisie, championne d'Afrique en titre pour obtenir au moins des résultats satisfaisants.

"Ce qu'il faut garder en tête et à cœur, c'est surtout de nous battre, apprendre auprès des grands. Il faut rester motivés, il faut avoir l'envie de jouer et surtout ne pas oublier les quelques éléments tactiques que nous avons répétés tout au long des deux mois de préparation ", a mentionné le sélectionneur national du Burkina Faso. Pour le capitaine de l'équipe burkinabè, Omar Ouédraogo, lui et ses camarades sont très confiants pour le premier match contre la Tunisie.

"Nous savons que ça ne sera pas une partie facile. Face à la Tunisie, c'est de gagner ce match, c'est de prendre une revanche. Nous avons les moyens, les qualités physiques pour battre la Tunisie. Notre objectif à ce championnat du monde n'est pas d'être le dernier.

C'est aller le plus loin possible, et même de remporter le trophée", a-t-il lancé. Le match Tunisie # Burkina Faso débute aujourd'hui à partir de 12H (11H TU) dans la salle omnisports Harcha d'Alger.

Rappelons que la Tunisie a battu le Burkina Faso par le score de 39 à 14 en septembre 2016 lors du championnat d'Afrique des juniors garçons à Bamako au Mali.