Burkina Faso: Coopération ivoiro-burkinabè Sidwaya et Fraternité Matin évaluent

Les premiers responsables des quotidiens d'information burkinabè, Sidwaya et ivoirien, Fraternité Matin, étaient en conclave, hier lundi 17 juillet 2017 à Ouagadougou. Ensemble, ils ont revisité point par point, le Protocole d'accord de coopération professionnelle signé en 2013.

En octobre 2013 à Abidjan, Les Editions Sidwaya et Fraternité Matin (éditée par la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire : SNPECI) signaient un Protocole d'accord de coopération professionnelle dans le cadre de la mise en œuvre du Traité d'amitié et de coopération (TAC) ivoiro-burkinabè dans son volet communication et information.

Cela, en vue « de partager leurs savoir-faire, compétences et expériences à travers des relations partenariales mutuellement enrichissantes pour les deux groupes, profitables à leurs pays et à leurs relations avec les autres membres de l'UEMOA, la CEDEAO et l'UA », selon les termes du Protocole.

A la faveur du 6e TAC, les deux parties se sont retrouvées, le lundi 17 juillet 2017 à Ouagadougou pour faire l'état de la mise en œuvre du protocole et dégager des perspectives.

Des échanges, il est ressorti qu'au niveau des Rédactions, les échanges d'articles de presse convenus par les deux parties sont déjà une réalité. Cet aspect sera renforcé par la création d'une page Côte d'Ivoire dans le quotidien Sidwaya.

La formation de journalistes à travers des séjours dans les deux rédactions respectives est un point à renforcer. Dans ce cadre, un séjour du rédacteur en chef du quotidien des Editions Sidwaya à ‘'Frat Mat" a été prévu pour septembre 2017

. L'assistance mutuelle des équipes de reportage des deux médias dans des pays tiers est un point à concrétiser. Pour l'édition de publications par les deux parties, il est annoncé ce mardi 18 juillet une conférence de rédaction conjointe.

Cela est d'autant plus nécessaire, a estimé le directeur commercial et marketing des Editions Sidwaya, Ismaël Bicaba, que les deux services commerciaux aient approché la LONAB et Air Burkina pour concevoir et publier des « Suppléments » dans les quotidiens Sidwaya et Fraternité Matin à l'occasion de leur cinquantenaire.

« Pour ce cas-ci et pour les autres opportunités à venir, il faut que les deux rédactions se retrouvent pour définir les sujets, les angles de traitement, les calibrages et les temps de rédaction entre autres », a-t-il estimé.

Dans le domaine marketing et commercial, des avancées notables sont à noter en terme d'échanges d'expériences sur les techniques de vente d'information via les supports numériques.

Ainsi, a soutenu Ismaël Bicaba, « Sidwaya mobile » s'est beaucoup inspiré de Fraternité Matin alors que celui-ci s'est inspiré de « Sidwaya numérique » pour mettre en place « Fraternité Matin digital ».

Sur le plan commercial, M. Bicaba a apprécié le fait qu'en plus d'une rédaction internet, le quotidien ivoirien dispose d'un service commercial spécifiquement consacré à ses offres digitales.

Un programme annuel d'actions

Pour ce qui est de la vente des titres des deux groupes de presse de part et d'autre, il n'y pas d'avancée significative, mais cela ne saurait tarder, puisque Fraternité Matin compte incessamment distribuer « Emergence économique » et « Femme d'Afrique » au Burkina Faso.

Si la formation des agents commerciaux par des séjours en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso tarde à voir le jour, les possibilités de prospection commerciale pour l'une ou l'autre partie s'est déjà matérialisée.

« Il y a une approche commune où nous proposons un package de services communs dans Sidwaya et Fraternité Matin », a confié Ismaël Bicaba.

Déjà, le directeur général (DG) des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a instruit ses équipes pour que « Le journal de tous les Burkinabè » puisse faire des annonces (dans les colonnes du quotidien et sur le site web) qui informent les clients de cette possibilité de communiquer simultanément dans Sidwaya et Fraternité Matin.

« Cela est important pour notre accord parce que c'est le volet mobilisation de ressources qui doit soutenir nos ambitions », a-t-il ajouté. Dans le domaine de l'imprimerie, la formation des agents des deux parties par des stages de recyclages au sein des imprimeries de Fraternité Matin et de Sidwaya ou auprès de tierces parties est consignée dans le Protocole.

Rien de notable pour l'instant, mais le DG de ‘'Frat Mat", Venance Konan, a annoncé que son journal dispose d'un « 4 couleurs », d'un « 2 couleurs » et d'une nouvelle presse.

« Je ferai venir la directrice technique de Fraternité Matin qui verra vos machines et vous fera des propositions de collaboration dans la formation de vos agents », a promis Venance Konan.

Au titre de la sous-traitance de l'impression de certains documents par l'une ou l'autre partie, le DG du quotidien ivoirien a renchéri que le responsable de la maison d'édition de Fraternité fera un séjour en territoire burkinabè pour explorer les possibilités dans ce sens.

Dans le domaine managérial, les deux parties ont convenu de la venue prochaine du responsable contrôle et gestion de Fraternité Matin en septembre à Sidwaya pour lui faire profiter de « la riche expérience » de son service en la matière.

Sur le plan sportif et culturel, l'organisation semestrielle d'un tournoi de football suivi de visites de sites touristiques a été arrêtée à compter de l'année prochaine.

Le secteur de l'archivage des fonds documentaires des deux organes de presse n'est pas en reste. En plus de l'idée de le faire avec le concours de l'UEMOA, le DG de Fraternité Matin a soutenu avoir « contacté » l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire à cet effet. Toujours dans l'attente d'une « suite favorable », il a tout de même dit avoir foi que sa requête aboutira.

Au terme des échanges, le DG des Editions Sidwaya a encouragé les deux parties à continuer dans leur dynamique. « Nous avons toujours été cités comme des exemples dans la mise en œuvre du TAC.

Sans tomber dans l'autosatisfaction, nous devons travailler à toujours mettre en œuvre les différents points de notre accord au profit de nos deux structures, nos deux peuples et nos deux Etats », a-t-il conclu.

Les deux parties ont chargé les points focaux de proposer un programme annuel d'actions (comme le stipule l'article 5 du protocole) qui sera validé en septembre prochain pour sa mise en œuvre.