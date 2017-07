Maroc: Le Maroc organise un congrès international sous la thématique : « Femmes et Agriculture ».

communiqué de presse

L’association Believe in Africa (Croire en l’Afrique) a choisi le Maroc pour l’organisation d’un congrès international sous la thématique : « Femmes et Agriculture ».

Cette première mondiale est prévue les 11 et 12 Septembre 2017 au Four Seasons Resort à Marrakech.

Plus de 500 congressistes représentant des décideurs politiques de premiers plans, anciens chefs d’Etats, des épouses de chefs d’Etats africains, des représentants du monde de la finance et des affaires, des experts internationaux, ainsi qu’un nombre important de représentants de la société civile vont se retrouver en conclave pour définir la place et l’apport des femmes africaines par rapport à une question aussi cruciale et déterminante pour notre continent, à savoir l’agriculture et le développement durable.

« Notre choix du Maroc n’est pas fortuit, en effet, les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc et son leadership pour faire avancer la collaboration entre les pays africains et leur intégration économique, nous ont motivés dans notre choix du Maroc pour abriter cette première édition » a précisé Madame Angelle KWEMO, présidente de l’association et présidente du Congrès.

« Femmes et agriculture », souhaite définir une stratégie de soutien à la femme nourricière. La population africaine va doubler en 2050. Le continent est appelé à multiplier par trois le volume de sa production agricole. Il est appelé aussi à lutter contre les effets du changement climatique. Par ailleurs les femmes africaines dans le monde rural, sont le pivot de cette production. Mais, en dépit des efforts fournis, la production reste domestique, avec une faible productivité et plus-value.

« Femmes et agriculture », compte déjà sur le soutien d’un important partenaire marocain, à savoir l’OCP, un des leaders mondiaux sur le marché du phosphate et de ses dérivés. L’institution marocaine qui est fortement impliquée dans le développement de l’agriculture ne pouvait être en dehors d’un événement aussi important.

Intégration économique entre pays africains, égalité des femmes, sécurité alimentaire, finance, technologie, innovation et développement durable, tels sont les grands axes qui animeront les débats de la rencontre « Femmes et Agriculture ».

« Le Maroc est un des pays africains les plus dynamiques sur le plan économique. Il est un pont pour l’Afrique et un leader pour les échanges sud- Sud. Il est certain que lors de ce congrès nous allons apprendre beaucoup de l’expérience marocaine » et de conclure Mme KWEMO.

Une belle initiative qui va apporter de la visibilité aux femmes qui travaillent au quotidien dans les champs à travers toute l’Afrique.

"D’autres partenaires a cet evenement sont l'Organisation des Nations Unies pour les Femmes et BEYA Capital, une agence de conseil et d'investissement climatique pionnière basée à Casablanca qui s’etait joint a plusieurs partenaires mondiaux pour organization du Sommet Global Climate Finance 2016 (GCFA 2016) lors de la COP22. Le Sommet de GCFA a marque l'histoire en reunissant des leaders internationaux des secteur public et privé de haut niveau pour discuter de la mise en place de solutions concrètes pour débloquer les flux de financement du climat vers les pays en développement, en mettant particulièrement l'accent sur l'Afrique.

Mustapha Mokass, PDG de BEYA Capital a déclaré: "Les femmes sont l'épine dorsale de la sécurité alimentaire en Afrique et de la lutte contre le changement climatique. Il a ajoute: «Nous sommes fiers de rejoindre Believe in Afrique dans cet événement historique pour présenter des solutions financières concrètes aux projets des femmes entrepreneurs africaines sur les projets agricole et l'adaptation aux changements climatiques, ceci comme prélude au prochain rassemblement de la plateforme des investisseurs du GCFA qui se tiendra le 18 et 19 Septembre pendant la Semaine du Climat de New York et pendant COP23 à Bonn (Allemagne) à venir ".

A propos de BIA

Believe in Africa est une organisation non gouvernementale basée à Washington DC, regroupant d’anciens staff africain du Congres Americain, des leaders africains œuvrant pour la promotion de l’essor économique de l’Afrique, la compétitive du secteur privé, et émancipation des femmes et des jeunes.