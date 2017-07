Madagascar: Rossy - « La meilleure vengeance est d'avancer »

La meilleure vengeance est d'avancer, reprendre le dessus, et continuer à réussir ».

Rossy semble avoir fait de cet adage son slogan. Après le méfait dont il était victime, le chanteur a donc tout décidé de ne pas se retourner, mais d'avancer. Vendredi soir, il s'est entouré de tous ses proches et amis, non pour se pencher sur un quelconque plan pour retrouver les auteurs de l'incendie de ses matériels, mais pour faire la fête. Une manière inédite de montrer que non, il n'est pas à terre et brillera encore plus qu'avant.

Tous ceux qui avaient été au « Kianjan'ny Kanto » ont ainsi bougé et dansé au rythme des plus grands tubes de Rossy. Des titres fédérateurs et connus de tous comme ceux de Randafison, ou encore l'incontournable « Mandihiza rahitsikitsika » ont également fait partie du répertoire du chanteur.