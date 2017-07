Madagascar: "Paositra Malagasy" - Développement soutenu par la stabilité

Le succès de la « Paositra Malagasy » se poursuit, mais cela exige un environnement de sécurité et d'apaisement, selon le Syndicat des Agents de la « Paositra Malagasy ».

« Nous tenons à affirmer notre position en condamnant toutes les manifestations politiques, tels les tracts, rumeurs, grèves et autres, notamment dans le secteur postal, entreprises par des personnes malintentionnées, qui tentent de déstabiliser le pays et qui portent préjudice à la Paositra Malagasy et au Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique en général », a affirmé le syndicat. En effet, la « Paositra Malagasy » a mis en place de grands projets, ces trois dernières années. Des projets qui correspondent aux objectifs du Ministère de tutelle, pour le développement du Numérique à Madagascar.

On peut citer la modernisation des infrastructures et des services postaux. De par son vaste réseau de 250 bureaux fonctionnels dans tout le pays, la « Paositra Malagasy » est sans aucun doute, une des institutions publiques malgaches qui figure comme l'un des acteurs essentiels de proximité. « Depuis 2014, nous procédons à la réhabilitation des bureaux postaux et à la réouverture de ceux anciennement fermés. La Poste se transforme et montre une image générale plus moderne », ont affirmé les responsables auprès de l'entité.

Développement. En 2016, Madagascar a été élu au Cameroun, pour siéger pour la première fois en tant que membre du Conseil d'administration de l'Union Panafricaine des Postes. La « Paositra Malagasy » est encore actuellement dans une phase d'expansion et déploie des efforts considérables pour offrir des services et des produits plus adaptés aux besoins du marché et de l'ère du Numérique.

Selon ses promoteurs, la « Paositra Malagasy » est pleinement consciente du grand rôle qu'elle tient et qu'elle doit tenir dans le développement du pays. Ceux-ci ont souligné que pour atteindre son objectif, œuvrer pour l'intérêt général, elle doit évoluer dans un environnement de sécurité et d'apaisement. Le développement qu'elle peut apporter n'est possible qu'à cette condition.