Madagascar: Inauguration du Pont Kamoro - Circulation interrompue

Déjà habitués aux fermetures programmées et à la circulation réglementée sur ce pont durant la période des travaux, les véhicules habitués de la RN4, notamment les taxis-brousse, ont déjà pris, à un certain moment, l'habitude d'adapter leurs horaires de départ de Mahajanga et d'Antananarivo, pour pouvoir passer le pont aux heures d'ouverture indiquées, sans avoir à attendre trop longtemps. Ils n'auront plus à le faire, les travaux étant maintenant achevés.

Après de longs mois de travaux, le pont Kamoro sur la RN4, près d'Ambondromamy, sis plus précisément au point kilométrique 406+400, fait désormais peau neuve et sera inauguré, ce jour.

