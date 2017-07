Sénégal: Me Aissata Tall Sall aux populations de Nioro - « Je serai votre avocate à l'Assemblée nationale »

La candidate de la coalition «Osez l'avenir», Me Aissata Tall Sall, était en fin de semaine à Nioro pour convaincre les populations à voter pour sa liste. Après avoir recueilli les doléances des populations de la localité, l'avocate a promis de les défendre à l'Assemblée nationale.

En direction de Ziguinchor, Me Aissata Tall Sall, tête de liste nationale de la coalition «Osez l'avenir», a fait un arrêt à Nioro pour s'adresser à ses militants et sympathisants. Le maire de Podor a promis, une fois élue, d'être l'avocate des populations de Nioro à l'Assemblée nationale.

« Je porterai le plaidoyer de Nioro », a souligné Mme Sall. Le coordonnateur départemental de la coalition «Osez, l'avenir «, El Hadji Malick Sy, a exposé à cette dernière des doléances de Nioro qui sont résumées autour de l'agriculture. Il s'agit du manque des semences, des engrais, du matériel, entre autres, alors que l'on est en pleine saison des pluies. « Si tout cela n'est pas présent, l'agriculture ne sera pas développée. Sans l'agriculture, il n'y aura pas d'émergence tant chantée par les dirigeants actuels », a expliqué Me Aissata Tall Sall qui n'a pas caché sa joie d'être à Nioro, bastion historique.

Selon elle, Nioro a fait l'histoire du Sénégal avec de grands héros qui ont combattu en faveur de l'Islam et du nationalisme. « Ils ont refusé la soumission et la domination de la colonisation française. Nous sommes heureux de fouler cette terre de refus, de dignité, de bravoure et de courage », a magnifié la candidate de «Osez l'avenir». « Nous allons défendre toutes ces valeurs à l'Assemblée nationale. Nous demandons seulement aux populations de nous faire confiance. Elles ne seront pas trahies », a rassuré Me Tall Sall. Avant de promettre une défaite au président Moustapha Niasse parce qu'estimant que c'est un candidat périmé.

« Nioro va se débarrasser de ce vieillard », a-t-elle lancé. Le coordonnateur départemental, El Hadji Malick Sy, travaille d'ailleurs pour la défaite du président de l'Assemblée nationale qui d'après ses propos, n'a rien fait pour Nioro. « Pendant cinq ans qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse n'a jamais posé nos problèmes à un ministre. Pourquoi les populations doivent continuer à voter pour lui », s'est-il interrogé. El Malick Sy est convaincu que les candidats investis par le président Macky Sall ne régleront pas les difficultés de Nioro. « Ils ne sont pas représentatifs. Nous voulons des représentants dignes qui posent les problèmes de Nioro à l'Assemblée nationale et dans les différents ministères », a dit El Malick Sy.

Il a formulé des prières pour que Me Aissata Tall Sall soit la future présidente de l'Assemblée nationale. « Elle a le profil et les compétences. Les hommes qui ont dirigé cette institution depuis l'indépendance n'ont pas été à la hauteur. Nous voulons essayer avec cette dame valeur », a dit El Malick Sy qui a vigoureusement critiqué le président Macky Sall pour avoir accaparé l'Assemblée nationale et la justice, mettant en cause la séparation des pouvoirs au Sénégal. Il a clôturé son discours en invitant les militants à aller retirer leurs cartes d'identité pour infliger une défaite à Moustapha Niasse.