Sénégal: «Benno» condamne les actes de vandalisme à Dakar

La Coalition « Benno Bokk Yakaar » de Dakar condamne, avec fermeté, les actes de vandalisme qui ont émaillé le passage de sa caravane, à Grand Yoff, vendredi, causant à ses partisans et à de tierces personnes des dommages incommensurables, souligne un communiqué signé par Seydou Guèye.

Ces actes d'une rare violence, inacceptables dans un pays démocratique comme le Sénégal, sont de nature à perturber le processus électoral devant nous mener aux élections législatives du 30 juillet 2017, poursuit le communiqué.

En conséquence, « Bby » de Dakar invite les autorités étatiques compétentes à prendre toutes les mesures idoines pour arrêter et punir les commanditaires et les auteurs de ces actes de violence, pour que pareille situation, préjudiciable à l'image de notre démocratie qui a connu des avancées notoires depuis 2012, sous la houlette du président Macky Sall, ne se reproduise. Benno lance un appel solennel à tous les acteurs politiques et à tous les citoyens à la raison, à la retenue et à la sérénité, afin que l'ordre public, la tranquillité et la paix nationale, soient préservés, que la campagne électorale se déroule dans les meilleures conditions, au bénéfice du citoyen qui pourra comparer les offres des différentes coalitions et faire son choix en connaissance de cause.

La Coalition rappelle que pour elle, au-delà du choix des 165 représentants du peuple, il importe que notre pays sorte grandi de ces élections législatives et poursuive sa marche résolue vers l'émergence.