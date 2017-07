Sénégal: Ziguinchor - La plateforme des femmes pour la paix appelle à un vote apaisé, transparent et démocratique

La coalition « Benno Bokk Yakaar » vient de bénéficier d'un soutien de taille avec le réseau des femmes du Baol pour le développement qui a décidé de voter pour elle.

Poursuivant sa caravane nationale, samedi dernier, à Ziguinchor, la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité a appelé les populations locales à des élections législatives apaisées, transparentes et démocratiques.

La plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité a, en effet, exhorté les habitants de la région de Ziguinchor à faire preuve de compréhension et de patriotisme pour que l'exercice citoyen puisse être accompli en toute responsabilité et en toute démocratie le jour du scrutin.

La plateforme a engagé les Ziguinchorois à éviter les invectives, règlements de compte, attaques crypto-personnelles et propos hostiles basés sur l'ethnie et la religion, pendant la présente la campagne électorale et le jour du vote.

Elle a également invité les coalitions de partis politiques en lice, ainsi que les femmes, notamment les leaders femmes et candidates à la députation, à tenir un discours apaisé, en s'abstenant de recourir à toutes sortes de violences. En plus, la plateforme a demandé aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre afin que les cartes d'électeur soient mises à la disposition des populations « pour l'expression démocratique ». Quant aux électeurs potentiels, ils ont été priés d'aller retirer rapidement leurs cartes dans les commissions administratives de distribution.

Par ailleurs, la présidente nationale de la plateforme, Penda Seck Diouf, a annoncé une salle de veille que sa structure a envisagé de mettre en place un peu partout à travers le Sénégal. Mme Diouf a aussi révélé que plus de 60 observatrices seront formées et vont se déployer, avec des journalistes, dans toutes les régions, pour le suivi des élections législatives.

En outre, la plateforme de veille des femmes a encouragé les futurs députés à travailler pour la fin de la violence et la résolution définitive du conflit armé en Casamance. Elle n'a pas occulté le désarmement, la réintégration des combattants du Mfdc, le désenclavement, la reconstruction de la région méridionale du Sénégal et l'autonomisation de ses femmes.