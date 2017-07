La tête de liste a salué l'unité entre les responsables locaux de la région. Avant de présider le meeting, il a reçu, en audience, les leaders de la mouvance présidentielle à Salemata et à Saraya. « Je dirai au président que Kédougou est unie et la victoire est assurée. Tout le monde est ensemble pour donner au président de la République une majorité. Auparavant, le maire Hady Cissé a souligné que la victoire est assurée à Kédougou. « Dites au président de la République de dormir tranquillement. Tous les leaders de Kédougou sont unis. Je vous dis que l'opposition a peur. Elle dit partout qu'elle travaille pour Macky Sall. Tout le monde est debout pour donner la majorité au président, Macky Sall, le 30 juillet », a dit le maire. « Ce sont les réalisations qui parlent.

« Kédougou est la région la plus riche du Sénégal avec ses ressources naturelles. Vous avez le pétrole, le fer et d'autres richesses, mais les populations ne bénéficient pas assez des retombées de ces ressources », a déploré le Premier ministre. « Le président Macky Sall a décidé de mettre fin à cette situation grâce au nouveau code minier avec notamment le Fonds de péréquation et d'appui aux collectivités locales. Désormais, les détenteurs de permis vont partager leurs productions avec l'État et les collectivités locales », a promis le chef du gouvernement.

