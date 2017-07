Au nom de la nation sénégalaise toute entière, le président de la République, Macky Sall, a rendu, hier, un vibrant hommage à Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, directeur général de l'Agence de la Couverture maladie universelle, décédé brutalement, samedi, à la suite d'une courte maladie.

Au nom de la nation sénégalaise toute entière, le président de la République, Macky Sall, a rendu, hier, un vibrant hommage à Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, directeur général de l'Agence de la Couverture maladie universelle, décédé brutalement, samedi, à la suite d'une courte maladie.

Le chef de l'Etat a salué la vie et l'œuvre du disparu qui avait une double casquette : professionnelle et militant engagé de l'Alliance des forces de progrès (Afp, mouvance présidentielle). En plus du chef de l'Etat, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, ainsi que des ministres, des autorités coutumières, religieuses, parents et amis ont pris part à la levée du corps à la mosquée de l'hôpital de Fann.

Arrivé, un peu après 10 heures, sous une fine pluie, le président Macky Sall a été accueilli par la famille et les autorités qui l'avaient précédé dont le président de l'Assemblée nationale. Sur place, l'ambiance de la foule nombreuse de parents, proches, amis et collaborateurs était silencieuse et recueillie, étreinte par l'émotion de la perte brutale d'un être cher. Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, directeur général de l'Agence de la Couverture maladie universelle (ACmu) de 2015 jusqu'à son rappel à Dieu, samedi, à la suite d'une courte maladie, est considéré par tous les orateurs, au premier rang desquels le président Sall, comme un pionnier de l'accès aux soins de santé par la voie mutualiste.

Passion et générosité

C'est à ce titre d'ailleurs, au nom de la nation sénégalaise, que le chef de l'Etat, qui l'avait nommé à ce poste stratégique pour la matérialisation de ses engagements, lui a rendu un vibrant hommage. « Nous sommes réunis ici pour rendre un vibrant hommage à un Sénégalais qui a laissé une empreinte indélébile dans la vie de la nation », a déclaré, à l'entame de son discours, Macky Sall, rappelant sa rencontre avec le disparu qui a eu lieu lors de leurs années d'études à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans les années 80. « L'homme a connu l'engagement dans sa plus tendre enfance. Il était l'un des dirigeants les plus en vue du mouvement estudiantin dans les années 80 », a-t-il souligné.

Avant de magnifier l'excellent travail abattu par Cheikh Seydi Ababacar Mbengue à la tête de l'Agence de la Couverture maladie universelle. « Il n'était pas seulement un intellectuel, mais un cadre confirmé qui a montré la passion et la générosité qu'il avait pour l'amélioration des conditions de santé de ses concitoyens. Il avait une expérience confirmée de cette nouvelle stratégie d'accès aux soins de santé », a salué le président de la République qui l'avait fait venir pour mettre son savoir-faire au service de son pays. « Il s'est engagé avec passion », a ajouté Macky Sall, « pour sensibiliser sur la nouvelle approche en sillonnant les 45 départements du pays, à la rencontre des démunis, des chefs de village et des élus pour les faire adhérer à la Cmu avec les résultats que nous connaissons ».

Un militant modèle

A titre d'exemple, selon le chef de l'Etat, « si nous étions 20 à 25 % seulement à bénéficier de la couverture maladie, aujourd'hui, plus de 50 % de nos concitoyens ont accès aux soins médicaux grâce à la Cmu ».

En effet, d'après les dernières statistiques, l'Agence de la Couverture maladie universelle a mis en place quelque 671 mutuelles de santé à travers le pays. Elle a également permis de prodiguer gratuitement des soins de santé à environ 7.250.000 enfants de moins de 5 ans. Au même moment, la Cmu a permis de prendre en charge, sur le plan sanitaire, 579.000 personnes âgées, 45.000 femmes enceintes et plus de 600 personnes hémodialysées.

C'est la raison pour laquelle le président de la République a considéré que Cheikh Seydi Ababacar Mbengue était un homme à la fois « généreux et courageux ». « Il s'est engagé avec beaucoup de générosité, techniquement et humainement, pour atteindre ces objectifs », a-t-il magnifié, estimant que « la générosité est un acte de courage ». « S'engager avec autant d'entrain et de générosité pour la santé de ses concitoyens est un acte de générosité », selon le président de la République, déplorant que le disparu soit parti « relativement jeune », mais « a eu une vie remplie » en tant que professionnel et militant. Sur ce dernier aspect de la vie Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, le président Sall est d'avis qu'il « incarnait le type de militant modèle dont doivent s'inspirer les jeunes générations ». Le chef de l'Etat a présenté ses condoléances à la famille, aux parents, proches amis et collaborateurs, avant de prier pour que la terre de Tivaouane, où a été inhumé le disparu, lui soit légère.