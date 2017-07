Ile Maurice: Une présumée victime d'escroquerie - «J'ai remis Rs 130 000 à Prakash Boolell»

Croyant que l'accord a été fait, Moojmill Dookhy soutient, lors de son interrogatoire, mené par Me Denis Mootoo, avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qu'il avait rencontré l'accusé au siège de la SBM. «Li ti prend document et li ti fer moi croir li mem pé fer mo case et chaque fois nou croisé lor chemin, li rod papier mais mo ti donne li Rs 130 000 et tou ce ki li dir line fer, fausse», avance-t-il devant les magistrats Niroshni Ramsoondar et Raj Seebaluck.

