Congo-Brazzaville: Festival « Kinkulu » - Remise des trophées de la première édition

La cérémonie officielle de remise des trophées de la première édition du festival international de la photographie « Kinkulu » a eu lieu, le 14 juillet, dans un hôtel de la place en présence de Fabien Victorien Obongo, Robert Tinou et Herman Pépin Ekouakoubou, respectivement directeur départemental des Arts et Lettres de Pointe-Noire, coordonnateur de l'antenne interdépartementale de l'Unesco et directeur de ce festival, accompagnés des festivaliers et des invités.

Appréciant les organisateurs de ce festival, le directeur départemental des Arts et Lettres du département de Pointe-Noire a rappelé que la vie de l'homme est quotidiennement liée à la photographie. Il a aussi salué à la fois le courage et la détermination des organisateurs et des photographes en vue de l'aboutissement de ce projet.

Pour sa part, Aurore Vinot, photo journaliste française et l'une des lauréats de ce festival qui a organisé quelques jours avant la cérémonie une formation à l'endroit des photographes de Pointe-Noire à l'institut Français du congo de la ville, a eu les mots suivants : «La remise des trophées aux photographes distingués lors de la première édition de ce festival constitue un moment symbolique de rencontre, de regroupement et de prise de contact. Ces trophées permettent d'inciter davantage les photographes à mieux représenter leurs travaux en se sentant ainsi récompenser », a-t-elle signifié.

Notons qu'en plus des trophées, des attestations de participation ont été remises aux lauréats de la première édition de ce festival. Le festival Kinkulu avait eu un enthousiasme manifeste, il s'était tenu du 7 au 9 septembre dernier à Pointe-Noire. Cette rencontre était aussi marquée par la signature d'un protocole d'accord entre l'antenne interdépartementale de l'Unesco à Pointe-Noire et au Kouilou représentée par Robert Tinou d'une part et Pépin Herman Ekouakoubou président du Club image horizon et directeur du festival Kinkulu d'autre part. Conformément à cette signature, ce club s'appellera désormais Club Unesco Image Horizon.