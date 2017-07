Congo-Brazzaville: IRDH - Formation des leaders d'opinions à l'usage responsable et stratégique des médias sociaux

Cette session tenue sur le thème «Nouveaux medias au service de la démocratie » vise non seulement l'apprentissage des nouvelles technologies de communication et de l'information au grand public mais également la promotion et la protection des droits humains.

L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) ouvre la formation à l'usage stratégique et responsable de Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp et YouTube. Cette formation vise, note cette structure, des leaders d'opinion et de promotion des droits de la femme. Dans son bulletin électronique du week-end, l'IRDH motive cette session de formation par le constat selon lequel des leaders d'opinions dissidentes ne savent plus communiquer aisément par les medias traditionnels. Et beaucoup de ceux qui sont en ligne se livrent aux fake news et atteintes aux droits des tiers. Pour cet institut, l'apprentissage des nouvelles technologies de communication et de l'information au grand public faciliterait aisément la promotion et la protection des droits humains. « Les Medias sociaux et les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans la vie quotidienne moderne », a souligné l'IRDH.

Exercice et jouissance de droits et libertés fondamentaux

L'IRDH, note-t-on, milite pour «une société congolaise juste et digne d'une vie humaine dans laquelle les personnes exercent et jouissent de leurs droits et libertés fondamentaux ». Il défend la liberté d'expression d'opinions diverses qui ne sont pas nécessairement les siennes. « En effet, les droits et libertés d'opinion, d'expression, de conscience, de pensée, de manifestation pacifique, de réunion ainsi que le droit à l'information sont mis à rude épreuve. Les medias publics sont réservés à l'opinion du régime en place, les medias confessionnels sont réservés aux croyants et ceux dits commerciaux exigent des paiements. Cet état de chose bloque la liberté d'expression », a expliqué l'IRDH qui note que le contexte politique actuel amène à réfléchir sur trois questions fondamentales. Il s'agit, selon l'IRDH, du Pourquoi promouvoir les droits humains ? Comment le faire ? Et Quel en serait le contenu ?

L'IRDH dit se fonder sur la poursuite de la vision d'une société congolaise juste et digne. «Un État où les trois pouvoirs traditionnels sont partagés entre des institutions prévalant sur des individus et fonctionnant sur la base d'une Constitution respectée par tous », a noté cet institut. Il conviendrait donc, dans cette session de formation, de bien articuler les questions relatives aux droits humains, en rapport avec le contexte local. Le respect des droits civils et politiques constituant le gage de la bonne gouvernance politique, économique et sociale, alors que leur abus affecte l'exercice et la jouissance. L'IRDH a donc ouvert ses portes aux leaders d'opinions, sans distinction aucune, à cet apprentissage de l'usage stratégique, intensif et responsable des medias sociaux et la création des réseaux.