Congo-Brazzaville: Ogefrem - Kikwa part la tête haute et laisse un patrimoine de 90 millions USD

C'est le mercredi qu'Anatole Kikwa Mwata Mukambo va officiellement quitter ses fonctions de directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal (Ogefrem). Il va laisser la direction de cette entreprise du portefeuille de l'État à son successeur, Patient Saiba Ntambwe.

Après près d'une décennie à la tête de cet office, Anatole Kikwa part la tête haute, léguant une valeur patrimoniale de 90 millions de dollars américains (USD), selon l'estimation faite par le Conseil supérieur du portefeuille. Son bilan est simplement élogieux, et fait de l'Ogefrem une référence en matière de gestion et de développement. Tout le monde a voulu être directeur général à l'Ogefrem au regard du travail exceptionnel abattu par Kikwa.

Et il a plu au chef de l'État Joseph Kabila dans son pouvoir discrétionnaire de nommer une nouvelle équipe dirigeante de l'office. Kikwa s'en va, mais ses œuvres le maintiennent dans la mémoire de cette société étatique. Tenez, entre 2011 et 2017, l'Ogefrem s'est doté des sièges à travers le pays, quittant le statut de locataire pour devenir propriétaire de bâtiments qui abritent ses services. Inauguré par le président de la République en 2010, l'immeuble abritant le siège de l'entreprise à Kinshasa est certainement un fleuron des états de services de ce manager dont la compétence et le savoir-faire a apparemment suscité jalousie et aussi calomnie de la part des envieux.

L'Ogefrem possède un bâtiment de trois niveaux à Lubumbashi dans le Grand Katanga, un édifice à deux niveaux construit dans le quartier Labote à Bukavu au Sud-Kivu, avec une vue panoramique sur le lac Kivu. À Matadi dans le Kongo Central, l'Ogefrem dispose d'un bâtiment de deux niveaux qui a été agrandi et modernisé. L'office s'est aussi installé à Lufu à la frontière angolaise et aussi à Kasumbalesa dans le Grand Katanga.

Sous Anatole Kikwa, cette entreprise publique s'est modernisée au niveau des engins avec l'acquisition de deux autogrues ayant la capacité de 45 tonnes, des camions remorques et élévateurs pour le désengorgement du Port de Matadi. Kikwa a réussi toutes ces réalisations dans une conjoncture économique pourtant difficile, avec une baisse drastique des importations. Cela explique du reste que l'Ogefrem a éprouvé depuis quelque temps des difficultés à s'acquitter de l'impôt, qui s'explique, en plus, au fait que l'Ogefrem est fondateur et membre du Conseil d'administration de la compagnie aérienne Congo Airways.

L'office a participé à la hauteur de plus ou moins 4 millions de dollars américains à l'achat des avions de Congo Airways, et aussi en apportant un soutien financier de 2 millions de dollars américains dans le domaine des produits miniers, sur instruction de l'Etat-propriétaire de l'entreprise. Anatole Kikwa a, de manière fracassante, fait une entrée à la présidence de l'Union des Conseils des chargeurs africains, permettant un rayonnement de l'Ogefrem et de la RDC sur le plan africain. Le pays a siégé de 2013 à 2015 à la présidence de cette structure continentale. Ses pairs continuent d'affluer à Kinshasa pour s'inspirer de l'exemple de Kikwa et regrettent son départ de la tête de l'Ogefrem, lui qui a remporté à Genève en Suisse devant des chefs d'État et des gouvernements le prix du meilleur Conseil des chargeurs en Afrique et au Moyen-Orient.

Au niveau social, l'Ogefrem est l'une des rares entreprises publiques n'ayant pas d'arriérés de salaire. Le salaire du juin est déjà dans les comptes des agents qui, tous, allaient être payés si une mesure arbitraire n'avait pas été prise pour bloquer le paiement. Dans quel but ? La direction générale de l'Ogefrem a été même en avance par rapport aux dates indicatives convenues dans le protocole d'accord signé entre le banc syndical et le banc patronal pour le paiement des arriérés de salaire d'avril, mai et le 13e mois de 2016. Sous son administration à l'Ogefrem, le salaire des agents a été revu à la hausse à hauteur de 30 à 40 %.

Anatole Kikwa s'en va alors qu'il s'apprêtait à lancer les travaux du plus grand projet de l'Ogefrem, celui de la construction d'un port sec à Kasumbalesa dans le Katanga. Toutes les études de faisabilités ont été faites par Price Water House, alors que les études architecturales ont été menées par le cabinet Beeclo qui a construit l'immeuble du siège de l'Office à Kinshasa.

C'est donc un bilan impressionnant dont il peut s'en enorgueillir, ayant réalisé ce qu'aucun autre directeur général avant lui n'avait fait, suscitant de la mauvaise foi de certaines personnes mal intentionnées qui ont usé de l'intox pour médire sur sa personne. Aussi a-t-on entendu parler des détournements des fonds à l'Ogefrem. Fausse rumeur, car après une enquête minutieuse sur la question, l'Inspection générale des finances a transmis au Premier ministre son rapport de contrôle qui innocente totalement Anatole Kikwa. Ce dernier part ainsi la conscience totalement tranquille, et surtout avec le sentiment d'un devoir accompli, ayant reçu moult mots d'encouragements de partout dans le monde. C'est certain que ce cadre compétent et généreux du camp présidentiel ne restera pas longtemps au repos.