Mauritanie: Le Président de la République donne le coup d'envoi de la campagne agricole 2017 - 2018

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a donné, lundi à partir de la ville de R'Kiz dans la wilaya du Trarza, le coup d'envoi de la campagne agricole 2017-2018.

A cette occasion, le Président de la République a visité l'exposition des produits agricoles et animaliers qui reflètent les jalons franchis vers la modernisation du secteur en vue de son adaptation au siècle et le pavillon des semences qui est le fruit de la conjugaison des efforts entre la recherche agricole et les établissements de production des semences pour garantir la pérennité d'une filière efficiente de semences.

Le Président de la République a écouté des explications présentées par les responsables du secteur agricole sur la situation de l'agriculture et sur les étapes franchies dans le domaine et sur les efforts de l'Etat pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.

La ministre de l'agriculture, Mme Lemina Mint El Ghotob Ould Momma, a souligné que la supervision du coup d'envoi de la campagne agricole par le Président de la République en personne est la meilleure preuve de la priorité qu'il accorde à la sécurité alimentaire des citoyens se traduisant par la conception et la mise en oeuvre des grands projets.

Elle a dit que l'Etat a œuvré au niveau du sous-secteur de l'irrigué à l'aménagement de nouvelles surfaces agricoles dans le cadre du projet du canal Aftout Sahli dont la longueur actuelle est de 55 km permettant d'irriguer des milliers d'hectares dont 6000 ont été effectivement exploités durant l'hivernage passé.

Elle a indiqué qu'il sera procédé durant les prochains jours à l'inauguration de ce canal après la fin des travaux et à l'extension de la ferme pilote de Bouki dont la superficie actuelle est de 2210 ha bénéficiant à 4420 familles agricoles.

Elle a rappelé que la pose de la première pierre du projet d'aménagement de 3500 hectares à R'Kiz entre dans le cadre des préoccupations d'extension de l'aménagement agricole du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ce projet comporte la réalisation des réseaux d'irrigation, d'assainissement et de désenclavement ainsi que la construction de bureaux et la restauration du siège régional de la SONADER dans la moughataa de R'Kiz, a-t-elle assuré.

Elle a en outre indiqué que ce projet, le plus grand dans le domaine de l'irrigué, dont vont bénéficier plus de 3600 familles, est financé à concurrence de 5,8 milliards d'Ouguiyas par le Fonds saoudien de développement.

La ministre a dit que les mesures prises vont permettre cette année de cultiver de 269520 ha pour une production attendue de 32947 tonnes de céréales.

Dans le domaine de l'irrigué, 43106 ha seront cultivés dont 22470 ha en saison hivernale et 20636 ha en été pour une production prévue de 215530 tonnes de riz brut.

Quant au niveau du sous-secteur pluvial, il est prévu de cultiver 22ha en hivernage avec un rendement de 0,47t/ha.

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des agriculteurs, M. Dia Adama Omar, a souhaité la bienvenue au Président de la République avant de s'appesantir sur les réalisations opérées au profit des agricultures sous la direction du Président de la République.

Il a, entre autres, citer l'appui apporté aux agriculteurs à travers notamment l'effacement de la dette et de ses intérêts ainsi que l'aménagement de nouvelles superficies et la réhabilitation de fermes pour la diversification agricole au profit des coopératives villageoises, la subvention des intrants agricoles, etc.

De son côté, le vice-président de la Fédération nationale de agriculteurs a présenté des doléances dont, entres autres, l'accélération de l'électrification et le désenclavement des zones agricoles du pays et la poursuite des efforts visant la disponibilité l'eau, etc.

La cérémonie de lancement de la campagne agricole s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, du wali du Trarza, de la délégation d'accompagnement du Président de la République, du représentant du fonds saoudien de développement, de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Mauritanie et des membres de la Fédération nationale des agriculteurs.