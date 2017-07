Tunisie: Prochainement, une conférence sur la transparence dans les industries extractives

Elle a fait savoir qu'une conférence sur la transparence dans les industries extractives sera organisée en coopération avec les experts de la Banque mondiale (BM) et portera sur les expériences de l'Arménie et de la Roumanie dans le secteur énergétique.

La ministre a affirmé que le permis de recherche « Nafzaoua» a été accordé à la société ukrainienne « Energy Limited» et l'Entreprise tunisienne des activités pétrolières (Etap) en toute transparence à travers une convention conclue entre ces deux sociétés et selon les dispositions du code des hydrocarbures.

La ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou, a indiqué, dans son intervention, que seulement trois puits pétroliers ont été forés, au cours des trois dernières années contre le forage de plus de 15 puits d'exploration et de développement chaque année avant 2011.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.