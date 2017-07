Togo: Guy Kossi Akpovy, président de la FTF - "Vigilance"

Après le nul encombrant (1-1) au match aller, dimanche dernier à Lomé face aux Ecureuils du Bénin, les Eperviers locaux ont d'une certaine manière hypothéqué leur chance de qualification pour le prochain tour des éliminatoiress de la CAN 2018.

Et désormais, une qualification en terre béninoise relèverait d'après certains analystes d'un sursaut d'orgueil, ou plus encore d'un miracle.

Certains de ces analystes justifient leur analyse par les hostilités dans lesquelles la dernière rencontre au niveau des seniors, en 2007, a eu lieu, au stade de Kouhounou de Cotonou.

En tout cas de la réaction du président de la FTF, Guy Kossi Akpovy, on peut lire un certain espoir teinté de doute sur une possible transcendance des poulains d'Abalo Dosseh.

"Il faut toujours garder espoir. c'est vrai que nous avons réalisé un nul à domicile, ce n'est pas bien pour nous. maintenant tout est à refaire. Il faut que le coach revoit la tactique, qu'il revoit ce qu'il y a à corriger pour que nous puissions faire une bonne prestation au Bénin.

Ce ne sera pas facile parce que nous jouons à l'extérieur", réagissait le président de la FTF qui a toutefois convié le coach et les joueurs à comprendre leur situation et à faire montre de "vigilance" et "qu'ils prennent les choses au sérieux pour que nous ne puissions pas perdre à Lomé".

Pour cette rencontre retour, qui se joue dimanche prochain, Guy Akpovy compte que les Togolais au Bénin vont se mobiliser pour supporter l'équipe dimanche prochain. Aussi des dispositions seront prises pour faire déplacer d'autres supporters depuis Lomé. A tout prendre, il y aura des supporters des Eperviers au Bénin.