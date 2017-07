Cote d'Ivoire: Douanes ivoiriennes - Les syndicalistes menacent de faire grève

Le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres de son gouvernement sont au Burkina Faso. Les deux… Plus »

A ce sujet, le secrétaire général du SDDDCI a proposé que cela s'applique dans le plus bref délai. La situation des 250 douaniers de l'APO, qualifiée d' « injuste », et la régulation administrative du Colonel Bobia (ex-directeur général adjoint des douanes) et Djabounou Kouassi, agent des douanes ont également été dénoncées. Toutes ces situations contribuent, selon l'adjudant Dellison, à dévaloriser l'image de la douane ivoirienne.

Le SDDDCI menace donc de déserter les frontières et corridors pour une grève illimitée, si d'ici le mercredi 26 juillet prochain, les indemnités diverses, dues depuis environs quatre (4) années aux douaniers ne leur sont pas payées (Agents d'encadrement : 2.160.000 FCFA ; Contrôleurs : 2.520.000 FCFA ; Inspecteurs : 2.880.000 FCFA et Administrateurs : 3.600.000 FCFA).

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.