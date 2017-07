Congo-Kinshasa: Les évêques s'inquiètent après l'enlèvement de deux prêtres dans l'Est

Photo: Radio Okapi/Ph. John Bompengo

Des évêques membres de la CENCO lors de la cérémonie de signature de l’accord du dialogue inclusif le 31/12/2016 à Kinshasa.

Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux prêtres ont été kidnappés lors d'une attaque non loin de Butembo, dans le territoire de Beni.

Les pères Charles Kipasa et Jean-Pierre Akilimali ont été enlevés dans leur paroisse, Notre-Dame des Anges de Bunyuka.

Leurs motos et voitures ont été volées. La Conférence épiscopale condamne cette attaque et appelle les autorités et tous les hommes de bonne volonté à tout faire pour sauver ces prêtres.

On a trouvé les deux jeeps abandonnées tandis que les motos et les abbés jusque-là, on ne sait pas où ils se trouvent.