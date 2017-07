Maroc: Thompson et De Grasse ont honoré leur statut de stars au meeting international Mohammed VI d'athlétisme

L’association Believe in Africa (Croire en l’Afrique) a choisi le Maroc pour l’organisation d’un… Plus »

Après Rabat, les prochaines étapes de la Ligue de diamant seront Monaco le 21 juillet et Birmingham le 20 août. A noter que le classement établi à l'issue des 12 premiers meetings détermine les qualifiés pour les finales, prévues successivement le 24 août et le 1er septembre à Zurich et Bruxelles.

"C'était une bonne course et une belle performance. J'ai été poussé dans mes retranchements mais je voulais finir fort tout en restant relax. C'était une belle répétition avant les Mondiaux même si je ne suis pas habitué à la chaleur qui règne ici", a déclaré De Grasse à l'AFP.

La double médaillée d'or aux JO de Rio sur 100 et 200 m a honoré son statut de favorite avec un 100 m couru en 10 sec 87, faisant savoir : «Je suis satisfaite de ma course.

Toute une panoplie de stars a été présente au meeting Mohammed VI avec pas moins de 17 champions olympiques et 19 champions du monde, entre autres. Le show a été assuré par le sprint grâce au Canadien Andre De Grasse, annoncé comme étant le digne successeur d'Usain Bolt, et à la Jamaïcaine Elaine Thompson.

Et d'ajouter dans une déclaration rapportée par la MAP: « Ce type de rendez-vous -me- sera très utile, surtout au niveau mental pour faire de bonnes performances lors des prochaines compétitions, en l'occurrence aux Mondiaux de Londres ».

Le champion marocain s'est imposé en signant un nouveau record personnel de 8 mn 05 sec 12, devant les Kényans Jarius Kipchohe et Amols Kirui qui ont couru respectivement en 8 mn 10 sec 91 et 8 mn 12 sec 18, sachant que le champion olympique kényan Conseslus Kipruto a dû abandonner après avoir senti des douleurs à la cheville.

Soufiane El Bakkali et Abdelati Iguider se sont illustrés de la plus belle des manières au meeting international Mohammed VI d'athlètisme, dixième étape de la Ligue de diamant, disputé dimanche au Complexe Moulay Abdellah à Rabat.

