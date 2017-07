Algérie: La voix engagée et généreuse de Cheikh Mohand ne résonnera plus

Un nourrisson de six mois a succombé à l'inoculation du venin du scorpion parmi les 424 personnes victimes… Plus »

L'annonce de son décès, a jeté l'émoi dans toute la vallée de la Soummam où, en plus de sa notoriété de musicien, il était apprécié pour son engagement pour la culture Berbère, sa générosité envers les démunis et surtout son humilité.

Et c'est peut-être là que se situe son autre mérite. Azerzour en effet a été éducateur toute sa vie, du moins jusqu'à sa retraite. Il a été enseignant de musique formant des cohortes d'élèves et forgeant, notamment en musique, des dizaines de talents.

Il s'est fait un compagnon de taille, un chanteur populaire comme lui, Si Omar en l'occurrence. Ils formaient la paire et enflammaient les scènes lors des galas. C'est en 1990 qu'il a enregistré sa première cassette de six chansons.

Depuis, il est en vogue en composant plusieurs chansons à succès qui ont fait de lui une célébrité régionale. Amateur de poésie et de textes finement ciselés, et féru de musique populaire traditionnelle kabyle, labels de sa quête d'authenticité, il n'a cessé d'enchaîner les succès.

Auteur, compositeur, interprète, Cheikh Mohand, comme aimaient à l'appeler ses fans, est arrivé tardivement à la chanson, mais a réussi rapidement à s'imposer comme un des artistes les plus doués de sa génération, notamment à Seddouk, sa ville natale, et dans toute la vallée de la Soummam, où il a particulièrement brillé. Né d'une mère poétesse, qui l'a bercé dès sa tendre enfance par les chants séculaires de la Kabylie.

