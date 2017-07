Tunisie: Etap - Des ressources naturelles

Une fois ce projet de loi adopté, la société effectuera des travaux d'exploration et de recherche, ce qui va permettre de réaliser d'importants investissements qui serviront par la suite à dynamiser l'activité économique et à garantir des postes d'emploi.

A préciser que la convention relative aux travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures sur le permis de recherche dit « Nefzaoua « (gouvernorat de Kébili) signé, le 6 juin 2016, au profit de la société singapourienne YNG Energy Limited, filiale de la société Yug Neftegaz Private Limited en association avec l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, fixe les conditions selon lesquelles ces deux sociétés réaliseront la recherche, le développement et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures sur ledit permis qui couvre une superficie de 3032 km2.

