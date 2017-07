Cameroun: Médias - Le DG de TV5 au Palais de l'Unité

Yves Bigot a été reçu hier, au nom du chef de l'Etat, par le ministre, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh.

Le 25e anniversaire de TV5 Monde et la 20e édition du festival des Ecrans Noirs qui s'est ouverte samedi dernier à Yaoundé étaient au menu de l'audience accordée par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, au nom du chef de l'Etat, au directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot. Il a également été question au cours de cette rencontre du développement des médias camerounais.

Et particulièrement de la Cameroon Radio and Television Corporation (CRTV). «On a aussi évoqué avec le ministre, secrétaire général de la présidence, les conversations que nous avons eues ce matin (hier, Ndlr) avec le ministre de la Communication, le directeur général de la CRTV à propos du passage au numérique qui est annoncé pour l'ensemble des médias et des télévisions camerounaises et du partenariat que nous envisageons avec la CRTV dans ce cadre-là », a-t-il fait savoir.

Le directeur général de TV5 Monde a ainsi fait part de la volonté de la chaîne qu'il dirige d'appuyer l'Office de radiodiffusion et télévision du Cameroun en matière d'assistance technique et technologique. Il est ainsi prévu la mise à disposition de programmes pour le bouquet numérique de la CRTV qui comportera six chaînes : « En particulier, on a parlé de la possibilité de mettre à disposition notre chaîne enfant qui s'appelle Tivi 5 Monde et que nous avons lancée ici en Afrique il y a plus d'un an », a révélé le DG de TV5. Yves Bigot est arrivé au Palais de l'Unité hier en compagnie de notre consœur et compatriote Denise Epote, directrice régionale de TV5 Monde Afrique.