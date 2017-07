Cameroun: MTN Elite One - La course commence

Pas de gros coup pour Apejes de Mfou (2e, 37 points). Battu à Douala (2-1) par les Astres dimanche 16 juillet dernier, le groupe emmené par Oumarou Sokba, le coach des Académiciens, n'a pas pu jouer le classement et demeure deuxième à l'issue des cinq matchs de la 23e journée partielle du championnat national de première division de football messieurs, MTN Elite One. Cinq buts inscrits par trois équipes, le premier, Eding Sport de la Lékié (40 points) ayant été tenu en échec au stade militaire (0-0) par Yong Sport Academy. Les avant-centres de l'équipe de la Lekié sont définitivement absents. Eding ne marque pas mais arrive à se stabiliser en tête.

Cinq rencontres et autant de buts dimanche 16 juillet lors de la 23e journée partielle avec toujours Eding en tête et le début des manœuvres pour les clubs.

