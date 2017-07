Cameroun: Œcuménisme et dialogue interreligieux - Le regard du cardinal Dieudonné Nzapalainga

La onzième assemblée plénière de l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale (Acerac) qui s'est ouverte le 8 juillet dernier à Yaoundé a clôturé ses travaux dimanche par une messe pontificale célébrée à la Basilique Marie Reine des apôtres.

Le conclave portait sur « L'œcuménisme et le dialogue interreligieux en Afrique centrale ». Les réflexions, construites autour de cette thématique, étaient riches et variées. Prélats et universitaires ont livré des communications sur : « L'islam en Afrique centrale aujourd'hui », « Les religions traditionnelles africaines dans le champ du dialogue-interreligieux », « Christianisme, islam et politique », « Dialogue entre église catholique et différents courants islamiques en Afrique ». Les différentes conférences épiscopales ont échangé leurs expériences locales sur le sujet principal et ont formulé des orientations pastorales dans une société plurielle. Le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, le plus jeune des cardinaux de la sous-région s'est confié à Cameroon Tribune à l'issue de l'assemblée plénière de Yaoundé.

Le cardinal Dieudonné Nzapalainga: « Ni dans le Coran, ni dans la Bible, il n'est recommandé de tuer »

Archevêque de Bangui, République centrafricaine.

Quelles leçons tirez-vous de cette semaine de conclave des évêques de l'Afrique centrale sur le dialogue interreligieux ?

Nous sommes venus de plusieurs pays et nous nous sommes retrouvés entre nous évêques pour partager nos différentes expériences. La première leçon, c'est donc la fraternité retrouvée. C'est la fraternité retrouvée aussi avec les confessions religieuses sœurs. Les protestants ont pris part aux travaux et ont donné leurs avis sur les questions soulevées : l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Cheik Djibril Oumarou était là avec sa délégation pour le compte des musulmans. Je dois préciser que la chorale musulmane a activement participé aux travaux et nous a permis de découvrir des airs religieux nouveaux.

Tout cela a fixé les bases solides du dialogue interreligieux que nous appelons de tous nos vœux. Les acteurs de ce dialogue ce sont les femmes et les hommes qui se mettent ensemble et ouvrent leur cœur les uns aux autres. A travers les échanges, les engagements se prennent, les responsabilités s'assument, la vie se déroule normalement. Après une semaine, et avec les prières de tous et de chacun, nous voyons que la graine semée portera des bons fruits.

L'Afrique centrale et d'autres régions du monde font face à l'émergence de nouvelles idéologies religieuses extrémistes et violentes. Comment l'Eglise catholique appréhende-t-elle ce phénomène ?

Tout homme que Dieu a créé, il l'a fait pour la vie. Celui qui tue ne peut pas justifier son acte par la religion. Ni dans le Coran, ni dans la Bible, il n'est recommandé de tuer. C'est par ignorance et par fanatisme qu'on tue. Humainement, on devrait plutôt respecter la vie. A tous ceux qui tuent par extrémisme et par fanatisme, nous disons que c'est une erreur. Car l'homme est créé à l'image de Dieu. Dans la Bible comme dans le Coran, Adam est notre ancêtre commun et Abraham est notre père dans la foi.

Nous devons donc tous nous reconnaître comme enfants d'un même père. Nos voies sont différentes, c'est normal, c'est humain. Dans une famille de plusieurs enfants, chacun a son caractère et son parcours, on le prend tel qu'il est. Par contre, on ne doit pas obliger tout le monde à penser de la même manière, à prier ou prêcher de la même manière. Ici, nous prônons plutôt la diversité et non l'unicité. Et l'unité dans la diversité respectera la différence que nous voulons cultiver.

En RCA, comme dans d'autres pays africains où les conflits interreligieux sont patents, quelle chance a-t-on pour que la graine de la tolérance semée à Yaoundé tombe sur des terres fertiles ?

En RCA, le leader des protestants, celui des musulmans, et moi-même (représentant les catholiques, ndlr), nous nous sommes mis ensemble pour travailler dans la recherche de la paix entre les communautés religieuses. Nous disons que dans la religion, il est interdit de tuer. Le mot « Religion » vient du latin « Relitare » qui veut dire relier. Cela nous impose à taire les différends qui nous ont divisés par le passé. Nous sommes engagés à rassembler ce qui peut nous unir. Chacun a une culture, une Bible ou un Coran.

Nous devons nous inspirer de ces Saintes Ecritures pour cultiver la paix. Nous avons commencé ce travail en RCA, nous l'avons approfondi ici au Cameroun. Nous nous sommes adressés à des gens libres. Toutefois, il y a beaucoup d'interactions. La pauvreté est souvent le terrain fertile pour les vents contraires qui prêchent l'extrémisme. Nous avons pour mission de les éclairer afin que l'Homme demeure un être sacré dont la vie doit être respectée. Nous ne prêchons pas dans le désert. Il y a un cheminement pour toute chose. Il faut simplement s'armer de la patience. On ne peut pas semer et récolter le même jour.

Que faut-il faire pour les barrières qui existent entre les religions ?

C'est une nécessité pour les uns de rencontrer et d'accepter les autres dans leurs différences. Cela doit commencer dans la vie ordinaire : au marché, à l'école, avec les voisins, en milieu professionnel. Le dialogue prôné s'impose partout. C'est un dialogue qui doit accueillir dans le respect la différence de l'autre. Les barrières existent. Mais elles doivent tomber. Il faut commencer par briser les barrières de préjugés construites dans les têtes et les esprits. Ces préjugés sont un danger. Le frère en face est à aimer, à fréquenter. On doit entrer en dialogue avec lui.

Quel regard jetez-vous sur l'actualité autour de l'Eglise catholique au Cameroun ?

L'Eglise catholique passe des moments difficiles avec le décès de Mgr Jean Marie Benoît Bala. Nous avons préparé un communiqué à cet effet. Nous sommes solidaires des évêques du Cameroun. Nous prions pour que la vérité advienne et que la justice soit rendue. Dieu nous a créés pour la vie. Respectons la vie.

Vous êtes le plus jeune cardinal de l'Afrique centrale. Cela vous confère-t-il une mission particulière ?

Cette mission particulière, nous la recevons de l'Eglise et du Saint Père qui nous invite à travailler pour le bien de l'ensemble. Dans ce cadre, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller au Gabon, en Algérie, je suis maintenant au Cameroun, j'envisage d'aller au Congo. Au nom de l'Eglise universelle, le cardinal qui est le collaborateur du Saint Père doit agir pour que le message de l'évangile rayonne et touche les cœurs de tous les hommes.

