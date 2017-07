Cameroun: Philisiwe SIBIYA, Directrice Générale de MTN Cameroon « Le Cinéma africain est génial ! »

Des scénaristes aux metteurs en scène, en passant par les acteurs, tout le monde rivalise d'ingéniosité pour raconter notre beau continent et laisser un héritage culturel auquel les générations futures pourront s'identifier.

Les africains, d'ici et d'ailleurs, ont besoin de films de bonne qualité qui représentent des réalités et des valeurs dans lesquelles ils se retrouvent. Conséquence directe, la demande de contenus cinématographiques croit à une vitesse exponentielle. Les studios de production essayent de tenir le rythme. Le Nigeria seul produit près de 2500 films chaque année. Le Cameroun loin de ce volume n'est pourtant pas reste.

Si le contenu s'améliore en qualité et en quantité avec le temps, il ne faut pas croire que tout est rose pour le cinéma en Afrique, et au Cameroun en particulier. Cette industrie fait face à plusieurs soucis. D'abord du budget pour de bons scénarios, de bons acteurs, de bons équipements. Ensuite des canaux de diffusion de ces films dans un pays qui vient de passer près de dix années sans salle de cinéma. Enfin, la monétisation du contenu produit, face à la piraterie.

Il est temps pour les cinéastes Camerounais de remettre en question le modèle sur lequel ils se sont appuyés depuis des dizaines d'années. Il est temps pour eux d'embrasser le numérique et les facilités qu'il offre autant aux producteurs qu'aux consommateurs. La montée en popularité des plateformes numériques de vidéo à la demande ne constitue pas une entrave au développement d'une industrie du cinéma en Afrique. Ces plateformes peuvent, au contraire rendre les films plus accessibles, où que l'on soit, grâce à une bonne connexion internet.

Justement, MTN Cameroon dispose du meilleur réseau internet au Cameroun grâce à la 4G LTE. MTN Cameroon dispose du moyen de paiement le plus simple, Mobile Money. MTN Cameroon dispose de la plus grande base d'abonnés avec près de 10 millions de clients. MTN Cameroun a le souci de fournir le meilleur du divertissement à ses abonnés en mettant à leur disposition, de façon simple et conviviale, du contenu cinématographique local.

Il est donc naturel que MTN Cameroon se rapproche des écrans, et surtout des Ecrans Noirs. Ce festival qui depuis plus de 20 ans, contribue activement à la promotion du cinéma local. Avec le temps, et la persévérance de ses promoteurs, il s'est imposé en tant que rendez-vous incontournable pour tous les passionnés du 7è art dans la sous-région.

Le leader des télécommunications et le plus grand festival du cinéma de la sous-région Afrique Centrale s'associent donc pour partager l'affiche d'un long-métrage dont le tournage ne fait que commencer.

Action !