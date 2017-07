Cameroun: La Cnps suspend sa collaboration avec Express Union

De sources autorisées, cette décision est une conséquence de la guerre que se livrent, depuis quelque temps le DG de la Cnps et son agent comptable, et dans laquelle Express Union Finances semble avoir pris le parti du dernier cité, en faisant fi de certaines instructions du DG. «C'est la conséquence de certaines incompréhensions.

Différend. L'accord portait sur le paiement des cotisations sociales au Cameroun. " Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), informe l'ensemble des employeurs qui reversent leurs cotisations sociales à la Cnps, que Express Union Finances ne fait plus partie des microfinances admises à recevoir les paiements des cotisations sociales. Par conséquent, tout versement opéré dans cet établissement sera considéré comme nul et non avenu.»

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.