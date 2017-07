Tunisie: Appels d'offres et risques de change

Comment la forte dévaluation du dinar conjuguée à l'incohérence d'une administration locale sont responsables de l'actuelle crise des PME, et risquent de mener certaines d'entre elles à la faillite.

La règle dans les appels d'offres ouverts à la concurrence internationale est la soumission dans la monnaie du pays d'origine du soumissionnaire.

Cela veut dire qu'un Tunisien doit présenter son offre en dinar tunisien, un étranger, Européen par exemple, présentera son offre en euro (il peut aussi le faire, en tant qu'étranger, dans une autre monnaie de son choix, en dollar, en yen, etc.,un privilège dont ne bénéficie pas un Tunisien !).

Pour attribuer un marché à un fournisseur, la comparaison entre offres concurrentes se fait après leurs conversions en dinar tunisien. Cette conversion se fait au taux du jour, à la date du jour de l'ouverture des plis. Le fournisseur ayant présenté l'offre la moins disante (la moins chère) est retenu comme adjudicataire provisoire.

Jusque-là, la règle d'équité entre concurrents semble être respectée, mais...

Entre ce jour d'ouverture des plis, où la conversion des monnaies en TND a eu lieu, et la passation de la commande au fournisseur retenu, il s'écoule en moyenne une année, parfois plus.

Une année pour finir un dépouillement technique et autres formalités administratives, contrôle des dépenses, approbation par les commissions de marchés, etc.

Une année qui, si elle est sans impact sur les fournisseurs étrangers, coûte cher aux PME tunisiennes. La raison en est un taux de change du dinar qui décroît continuellement par rapport aux monnaies étrangères, que l'administration n'ignore pourtant pas, mais ne veut pas en tenir compte pour les soumissionnaires tunisiens.

Pour mieux comprendre, imaginons le cas où l'adjudicataire d'un appel d'offres soit une entreprise tunisienne.

Au début, et pour le calcul de ses prix, cette entreprise prendrait en considération le taux de change euro/TND le jour de la remise de son offre à l'administration.

Au cas où son offre serait jugée la moins chère de toutes celles des concurrents, étrangers compris, elle serait retenue pour exécuter le marché, un marché dont les prix ont été fixés, rappelons-le, une année en arrière. Et c'est là qu'il y a problème !

Je prends ici un exemple concret : soit une soumission en date du 28.05.2016 pour un montant de 500.000,TND. Ce montant inclut une marge brute de 20 % qui sert à l'entreprise pour couvrir ses frais.

Ce prix de vente qu'elle a proposé, elle l'a calculé sur la base d'un prix d'achat à l'importation de 400.000 TND auquel, bien entendu, elle a rajouté sa marge.

A cette date, ces 400.000 TND valaient 171.820 euros, prix des équipements objet de l'appel d'offres, que l'entreprise doit importer le jour où elle doit livrer la commande.

Un peu plus d'une année plus tard, le 5 juillet 2017 pour rester dans ce cas précis, l'administration lui envoie une notification pour exécuter la commande au prix de 500.000 TND.

Rappelez-vous, elle comptait dépenser 400.000TND pour acheter l'équipement à 171.820 euros !

Seulement à la date du 5 juillet 2017, pour ce même montant de 171.820 elle doit débourser 485.000 TND, soit 85.000 TND de plus que calculé pour ce prix d'achat ! (Les taux sont vérifiables).

Conséquence : il lui restera une marge de moins de 15000 TND pour subvenir aux différents frais : frais du personnel , déplacements, cautions bancaires provisoires, etc.

De plus, elle doit fournir 10 % du montant, en garantie du matériel, que l'administration exige et ne libèrera qu'après 18 mois, théoriquement puisque dans la pratique, le fournisseur doit attendre plus de 24 mois , pour récupérer cette garantie.

Qui peut tenir le coup avec des conditions pareilles et aux taux de crédits et agios que les banques fixent aujourd'hui?

Il faut savoir, aussi, que le règlement interdit à la PME tunisienne de contester , ou d'opposer des arguments pour une révision des prix. Elle ne peut pas refuser d'exécuter la commande, sous peine de lourdes pénalités prévues par la loi.

Ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est que si cette PME, prise entre l'enclume et le marteau , a le courage de se désister subissant ainsi l'ire de cette administration, une administration qui, par ailleurs, n'excelle pas en règles de transparence et diligence de traitement des tâches qui lui incombent , cette dernière passera la commande au suivant qui pourrait être un fournisseur étranger et chez qui elle achètera l'euro au taux en vigueur du 5 juillet 2017, et non au prix converti de sa soumission le jour de la comparaison des offres, c'est-à-dire au taux du 30 mai 2016, qu'elle impose à la PME tunisienne. Quelle injustice!

Certains malintentionnés minimiseront la chose et diront qu'importe puisqu'il s'agit toujours de l'importation donc d'un paiement en devises, je réponds qu'au-delà de l'injustice subie par la PME, il y a sur le plan macroéconomique cette marge de 20% en jeu. La PME importe en devises pour 80% du prix facturé à l'administration, alors que l'administration quand elle achète directement de l'étranger, importe pour 100.

Etendez ça à toutes les affaires gagnées par les PME et à tous les A.O., et vous allez vous rendre compte de l'importance des pertes qui se chiffrent par milliards, que l'Etat, déjà assez pauvre, concède, indûment par son inconscience ou par l'incohérence de ses lois, à des concurrents étrangers.

De plus, n'oublions pas que ces 20 % qui revenaient de droit aux PME et que l'administration leur a volés, allaient faire bénéficier en termes d'emplois, de formation, de maîtrise de la technologie, etc. d'autres Tunisiens.

Ceci est d'autant plus enrageant quand on pense que ces projets sont généralement financés par des crédits étrangers qui en imposent les règles de traitement. Alors, n'en rajoutons pas, par l'établissement par nous-mêmes de règles et codes qui nous désavantagent nous Tunisiens chez nous. Respectons au moins l'égalité des chances entre fournisseurs étrangers et tunisiens !

Comment le faire ? C'est très simple, changez cette loi et permettez aux Tunisiens, comme il est permis aux étrangers, de soumissionner dans une monnaie de leur choix; après, que le meilleur et le moins cher gagne !

N'obligez pas les PME tunisiennes à coter en un dinar qui continue à chuter, car seuls les concurrents étrangers en tirent bénéfice, pas le client tunisien.

Avis lancé aux ministres et leurs cabinets, commissions des marchés , DAF , Banque centrale et surtout les commis de l'administration quel que soit leur rang, eux qui ont ces dossiers entre les mains au quotidien, et qui, de ce fait, ont une première responsabilité pour attirer l'attention des supérieurs hiérarchiques, soulever ces absurdités et demander à résoudre le problème.

Voilà de notre côté, chose faite maintenant, en attendant que l'administration rende justice aux PME tunisiennes, rende justice à l'acheteur qu'est en définitive l'Etat tunisien !