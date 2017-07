Afrique: Afrobasket masculin - Le Cameroun jouera à Tunis

Le pays a été tiré dans le groupe C dimanche dernier dans cette compétition co-organisée par la Tunisie et le Sénégal en septembre.

Retour en Tunisie pour les Lions indomptables du basketball. Après la désillusion de 2015, la sélection nationale a été tirée dans le groupe C du 29e Afrobasket dimanche 16 juillet dernier à Balaclava, en Ile Maurice. Le championnat d'Afrique de basketball masculin (Afrobasket) est co-organisé par le Sénégal et la Tunisie du 8 au 16 septembre 2017 à Dakar et à Tunis. Et c'est à Tunis que les Camerounais seront basés. Ils joueront avec la Guinée, le Rwanda et la Tunisie. Le Nigeria, tenant du titre, est dans le groupe A avec la RDC, la Côte d'Ivoire et le Mali. Les 16 équipes participantes ont été réparties dans quatre poules pour la première phase prévue du 8 au 10 septembre. Ensuite, les deux premières équipes de chacune des poules se retrouveront à Tunis, désignée pour abriter la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale) du 14 au 16 septembre.

La bonne nouvelle pour les Camerounais est qu'ils n'auront pas à changer de pays s'ils se qualifient pour les quarts de finale. « Le Cameroun ne sera pas dépaysé. Cela nous permettra de caler facilement le lieu du dernier stage avant la compétition », assure Camille Njoh Ekitti, secrétaire général de la Fédération camerounaise de basketball. En 2015, lors de leur préparation, les Lions ont affronté la Tunisie. « Le Cameroun, en Afrique, devrait pouvoir battre n'importe quelle équipe. Nous connaissons bien leur basket européanisé avec des joueurs adroits, futés. Jouer la Tunisie en Tunisie devant 13 000 fans, il faudra le faire », apaise Camille Njoh Ekitti. Quid de la Guinée et du Rwanda ? « La Guinée est en dessous. Le Rwanda, lui, reste une énigme. Le pays a naturalisé de nombreux Américains ces dernières années », ajoute le porte-voix de la Fecabasket.

Le Cameroun débarquera-t-il à Tunis avec ses stars NBA ? « Pour Joël Embiid, c'est mort depuis. Nous avons écrit à Pascal Siakam qui nous avait dit que les dates précédentes ne l'arrangeaient pas puisqu'il serait en Summer League. Nous lui écrirons à nouveau. Nous espérons beaucoup pour Luc (Luc Richard Mbah à Mouté, ndlr).Nous le relancerons aussi ces jours-ci ».