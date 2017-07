Tunisie: L'enjeu de la concurrence et de la qualité

Après avoir figuré au troisième rang des producteurs d'huile d'olive, la Tunisie a damé le pion à l'Espagne, trônant en 2015 au fauteuil de leader de la filière à l'échelle mondiale.

Cependant, cet honorable classement ne doit pas occulter certaines faiblesses auxquelles il conviendrait de remédier, sous peine, pour la Tunisie de se faire rattraper et peut-être distancer par des concurrents émergents dont on dit qu'ils ont les dents longues, même si de l'avis des experts étrangers, la qualité de l'huile tunisienne est incomparable.

Il y a un phénomène cyclique : à chaque bonne récolte, en Tunisie, resurgissent pratiquement les mêmes tracas liés à l'exportation de l'huile d'olive. Les prédateurs étrangers seront à l'affût de la moindre faille pour mettre en œuvre toutes les manœuvres, et tous les stratagèmes possibles pour faire baisser les cours.

Ces derniers peuvent aussi être tributaires de facteurs objectifs, comme le niveau de la récolte d'olives chez nos concurrents directs, en premier lieu l'Espagne dont la récolte peut atteindre le quintuple de la nôtre, ce qui pourrait contribuer à l'effondrement des cours à l'échelle mondiale.

Volets faiblesses, Adel Ben Romdhane, directeur général de la société des huiles Borges, déplore le niveau dérisoire des prix de l'or vert tunisien : «Le litre d'huile d'olive se vend en Europe, nettement moins cher, qu'un café ou qu'un kg de tomates vertes».

Il regrette aussi l'absence de subventions, comme c'est le cas en Espagne où le producteur bénéficie de subventions de l'ordre de 0,9 euro par kilo d'huile, ce qui lui permet à son tour de baisser le prix pour les exportateurs.

Un secteur atomisé

En plus de l'absence très préjudiciable d'un label valorisant, notre interlocuteur met également à l'index l'atomisation du secteur, illustrée par le foisonnement d'exportateurs sur le marché national, soit 115 au total, dont les quatre premiers assurent 70% des exportations et les 4 suivants, soit les huit premiers, entre 80 et 85%. Cela traduit le foisonnement d'opérateurs sans envergure, par conséquent assez vulnérables.

De l'atomisation du secteur, résulte inévitablement une concurrence déloyale provenant du non-respect du cahier des charges, ce qui défavorise les exportateurs qui se conforment à la loi et les contraint à baisser leurs prix.

Soigner la durée de conservation

Outre le faible taux d'exportation de l'huile en bouteille soit 15% contre 85%, en vrac, l'expert Ben Romdhane relève un autre point négatif, celui du faible pouvoir de conservation de l'huile, particulièrement, le produit de la variété Chemlali : «L'huile perd de sa qualité au bout de 10 à 12 mois surtout lorsqu'il s'agit d'une production des huileries modernes.

D'où la nécessité du coupage, lequel constitue la colonne vertébrale pour la qualité de l'huile d'olive.

C'est pour cette raison que nous conseillons à nos agriculteurs de procéder à des orientations plus stables c'est-à-dire, qu'il faut qu'ils se réfèrent aux résultats des recherches et aux recommandations de la chercheuse Naziha Kammoun.

Elle recommande la plantation de certaines variétés locales comme le Oueslati et Chemlali Jerba qui donnent des huiles stables, riches en acide oléique».

Marchés exigeants

Il y a aussi l'obligation de répondre aux exigences prononcées de certains marchés à l'exportation en matière de sécurité des denrées alimentaires. En plus de la qualité, l'importateur exige des preuves quant au respect de la sécurité alimentaire.

«Aujourd'hui, concernant les produits agroalimentaires, il faut répondre à cinq conditions, à savoir la qualité et la sécurité alimentaire c'est-à-dire l'offre d'un produit non contaminé qui ne porte pas atteinte à la santé du consommateur et un système de gestion et de contrôle constitué de divers équipements, comme les caméras de surveillance, le verrouillage des portes.

Sans parler d'autres critères liés à la protection de l'environnement, à la sécurité au travail, à la modernisation des installations, au respect des règles d'hygiène, etc.

Produit stratégique

Nos oléifacteurs et nos exportateurs doivent comprendre, en effet, que l'huile d'olive est un produit plus stratégique que le tourisme, plus exposé aux aléas surtout d'ordre sécuritaire : «Pour être convaincu qu'il s'agit d'un produit porteur, donc d'avenir, il suffirait d'imaginer l'explosion de la demande et la montée en flèche des cours à l'échelle mondiale si la consommation de l'huile d'olive, actuellement à hauteur de 03% par rapport aux matières grasses, passait demain à 4%!», fait noter notre interlocuteur rencontré lors des «Rencontres internationales de l'huile d'olive», organisées à Sfax, par la Chambre de commerce et d'industrie (Ccis).

Lors de ces rencontres ou salon, l'intérêt grandissant à l'or vert tunisien s'est traduit par la participation de 11 nationalités étrangères, 17 centrales d'achat et beaucoup d'institutions financières venues des Etats-Unis et du Canada, d'Europe et d'Asie. Le salon enregistrait la présence de 27 exposants c'est-à-dire les 27 plus importantes entreprises de production d'huile d'olive en bouteille qui ont eu l'opportunité de rencontrer toutes les centrales d'achat invitées par la chambre.

Ainsi, même si tout ne baigne pas vraiment dans l'huile, il y a lieu de considérer l'avenir avec un optimisme de bon aloi, pour peu qu'on s'engage sérieusement sur la voie de la restructuration de la filière d'autant plus que notre production d'huile d'olive est à 90% biologique et que sa qualité intrinsèque est notre atout majeur.

De quoi dire que l'avenir de l'exportation de l'or vert tunisien est très prometteur, pour peu qu'on fasse preuve de perspicacité et qu'on travaille intelligemment sur le moyen et le long terme.

Nouvelle race de producteurs

A ce propos, De Chene, expert international, a noté un changement notable au niveau de la production d'huile. «Aux côtés des grands groupes expérimentés, il y a une nouvelle génération qui pointe son nez. Entre aujourd'hui et il y a six ans, c'est vraiment notable: il y a une jeunesse qui arrive avec une remarquable facilité d'adaptation et apporte de nouvelles solutions très créatives».

Nouvelles opportunités

Si quelques grands groupes déjà établis possèdent de bons résultats et fonctionnent convenablement, surtout dans l'huile en vrac, cette nouvelle génération de producteurs propose «des produits conditionnés très spécifiques avec des profils de saveur uniques qu'on ne voit pas dans les grandes industries et ces produits sont destinés à une clientèle très spécifique ; il ne s'agit pas de production de masse. Il s'agit d'une production destinée à une clientèle urbaine éduquée, sensibilisée aux produits biologiques et qui est capable d'apprécier à leur juste valeur de tels produits et de se les payer aussi.

Aujourd'hui, qui plus est, les produits italiens qui sont supérieurs sur le marché depuis longtemps subissent une mauvaise presse parce qu'ils ont un peu étiré la sauce, magouillé avec la qualité des huiles, avec l'étiquetage et maintenant il y a un grand scandale aux Etats-Unis et la porte est ouverte aujourd'hui pour permettre à la qualité tunisienne --qui est inégalée sur la planète-- de pouvoir conquérir ses parts du marché américain».

Notre interlocuteur précise toutefois que les producteurs doivent consentir des investissements pour satisfaire la tendance au «juste à temps» chez les Américains , ce qui nécessite le dépôt de la marchandise en entrepôt aux Etats-Unis avec une logistique intégrée pour pouvoir répondre à ce type de demande... Au lieu que le produit soit en entrepôt à Sfax ou à Tunis, il faut que ce soit dans des entrepôts sur des marchés sélectionnés, à New Jersey ou en Californie, par exemple. C'est ce que la BACP s'emploie à expliquer à ces nouveaux producteurs. L'avantage selon l'expert canadien est que «Toute la transaction est suivie d'ici à Tunis, l'argent est versé dans le compte soit de façon hebdomadaire ou mensuelle, à la demande. Les taxes sont payées ; tout est transparent et très facile à gérer pour un coût minime».

Les trois commandements

Paul Bellamy, expert australien en matière de qualité d'huile d'olive, appartenant à la même institution que son homologue canadien, affirme que l'huile tunisienne est pratiquement inconnue en Amérique, le marché ayant toujours été dominé par l'huile d'olive italienne qui «a abusé de son label provoquant un recul d'intérêt pour les produits italiens et un intérêt pour les produits de qualité supérieure».

Paul Bellamy met l'accent sur trois conditions pour permettre à l'huile tunisienne de faire sa percée sur la chaîne américaine: la première est la qualité du produit, c'est primordial. La deuxième, c'est la patience, dans la mesure où les exportateurs doivent se débarrasser de l'idée que l'Amérique achète n'importe comment car la conquête du marché américain peut prendre une boucle de plusieurs années. La troisième condition consiste à investir. L'entreprise tunisienne doit comprendre que pour pouvoir se positionner et gagner, il faut mettre de l'argent : «En bref, l'entreprise tunisienne doit se distinguer par son service et ce service il faut le financer».

L'atout majeur de l'huile tunisienne, selon l'expert australien, est d'avoir «un goût exceptionnel. Par contre, dans le processus de fabrication, il est indispensable que tout le monde fasse le maximum d'efforts pour protéger ce goût sur une longue période. Par conséquent, la préparation dans la manufacture doit respecter certaines étapes avec des soins particuliers pour lui permettre cette continuité dans la longévité du goût».